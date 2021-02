Antallet af ansatte hos Air France-KLM er faldet med omkring 8700 til 76.900 for et år siden, og selskabet forventer yderligere 6000 afskedigelser fra det nuværende niveau.

Coronakrisen koster Air France-KLM over 50 milliarder kroner

Coronakrisen og de omfattende rejserestriktioner har kostet to ud af tre passagerer og medført et kæmpe underskud hos Air France-KLM.

Antallet af passagerer faldt med 67 procent til 34 millioner i 2020.

Nedgangen har betydet, at omsætningen er faldet med 59 procent til 83 milliarder kroner. Det viser årsregnskabet fra det fransk-hollandske flyselskab, der er blandt de største flyselskaber i Europa.

Det store fald i indtægterne giver et underskud på 52 milliarder kroner. Til sammenligning gav 2019 et minus på cirka en milliard kroner.

- 2020 udfordrede Air France-KLM-koncernen med den mest alvorlige krise, vi nogensinde har set i luftfartsindustrien, siger administrerende direktør Benjamin Smith i en kommentar til regnskabet.

Air France skriver i regnskabet, at det forventer en gradvis bedring og stigende rejselyst i andet og tredje kvartal, i takt med at vaccinationerne bliver udrullet.

Air France påpeger dog, at forbrugernes bestillinger af flybilletter er meget mere kortsigtet end normalt. Det gør det sværere at vurdere efterspørgslen.

For de første tre måneder af 2020 forventer Air France-KLM kun, at trafikken vil være på 40 procent af, hvad den var, inden coronakrisen ramte.

Air France-KLM var sidste år gennem en stor fyringsrunde. Det samme har en lang række flyselskaber verden over også været nødsaget til i 2020 - herunder SAS og Norwegian.

Antallet af ansatte er faldet med omkring 8700 til 76.900 for et år siden. Flyselskabet forventer 6000 yderligere afskedigelser fra det nuværende niveau.

Air France-KLM har også fået økonomisk hjælp fra regeringerne i Holland og Frankrig for at komme gennem krisen. Det har mange flyselskabet fået for at komme gennem krisen.