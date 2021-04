Niclas Bekker Poulsen (tv.) efterlyser klarere retningslinjer omkring hjælpepakkerne til virksomheder. Her står han med medejeren Peter Weiss. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrisen har kostet en halv million: Kaffebar skal tænke nyt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrisen har kostet en halv million: Kaffebar skal tænke nyt

Erhverv - 08. april 2021 kl. 17:01 Af Af Emil Abkjær Kristensen Foto: Kim Rasmussen Kontakt redaktionen

Det er tydeligt, at der ikke har været kunder i kaffebaren længe. Borde og stole står stablet ude i kanten, og den store kaffemaskine, hvor der laves espresso, cafe latte, flat whites og cappuccino er ikke engang tændt.

Kaffebarens indehaver Niclas Bekker sidder ved et af bordene ved vinduet, og foran ham står en kaffe i et papkrus, hvor der står »muligvis byens bedste kaffe«. Den har han købt i Centerbageriet, der ligger på en anden adresse i Tune Center to minutter derfra.

- Det gør da ondt, at jeg er nødt til at købe min kaffe der, siger Niclas Bekker med et lille smil.

Men det kan ikke betale sig at starte det store kaffemonstrum op.

- Så jeg kan ikke en gang byde dig på en kop kaffe.

Historien om Bekkers Kaffebar under krisen adskiller sig næppe nævneværdigt fra andre nystartede virksomheder, der lige pludselig blev ramt af nedlukning og restriktioner.

Ubehagelig overraskelse Fordi kaffebaren åbnede i slutningen af 2018, og derfor kørte med underskud i det meste af 2019 på grund af udgifter til blandt andet inventar, så bliver de hjælpepakker, han kan få fra staten under coronapandemien automatisk halveret.

Det viste han godt, men han blev alligevel overrasket, da han kun fik udbetalt 50.000 kroner til at dække de faste udgifter efter første nedlukning. Han havde sammen med en revisor regnet sig frem til, at han skulle have dækker 120.000 kroner. Derudover får han og medejeren Peter Weiss en lønkompensation på samlet set 23.000 om måneden.

- Vi udbetaler 5000 kroner til os hver, og resten går til at dække noget af underskuddet i kaffebaren, siger Niclas Bekker Poulsen.

- Vi var lige begyndt at hæve lønnen til os selv kort før nedlukningen, så vi fik 10.000 kroner om måneden. Så der er tale om en halvering.

Selv en udsigt til at kunne genåbne er ikke lys for enden af tunnellen, så længe der stadig er forsamlingsforbud. Det betyder nemlig, at alle arrangementer og selskaber på denne side af sommeren er aflyst, og det har stået for mellem 40 og 60 procent af den samlede omsætning.

- Vi er ikke en traditionel kaffebar. Vi lever i høj grad af, at folk bruger stedet til at holde fødselsdage og konfirmationer, siger Niclas Bekker Poulsen.

Han anslår, at coronakrisen har kostet ham omkring 500.000 kroner alt i alt, også medregnet lønudbetaling til sig selv. Det har blandt andet krævet et privat lån i banken på en kvart million kroner, der blandt andet er gået til at dække hans private omkostninger.

Kæmper for overlevelse Aftalen med Niclas Bekker Poulsen er dog, at historien ikke skal handle om dårligdomme. Den skal handle om at tage chancer og se nye muligheder, når det ser sort ud. For det er præcis, hvad han har gjort.

Under nedlukning har han søsat en webshop, bekker- shop.dk, der sælger alt fra kaffe og bønner til stempelkander og kopper. Men også chokolade, slik og sirupper finder man på de virtuelle hylder. Derudover har han i det seneste år satset stort på at blive kaffeleverandør til virksomheder. Her leverer han kaffemaskiner, både almindelige filtermaskiner og de store, man for eksempel kender fra landets tankstationer, og bønner og kaffepulver.

- Da vi blev lukket ned i marts, var jeg ret sikker på, at det ville ende med en konkurs, og derfor vidste jeg, at jeg var nødt til at se på muligheder for at supplere kaffe- baren, siger Niclas Bekker Poulsen, der driver web- shoppen som en selvstændig virksomhed ved siden af kaffebaren.

- Det ligger indenfor mit videns- og interessefelt, og da vi blev nedlukket, frigav det en masse tid, som jeg ikke skulle bruge i kaffebaren.

Men ligesom det var tilfældet med kaffebaren, så er det først nu, at den nye investering er ved at give afkast.

- I sidste måned gav den nye virksomhed overskud for første gang, men det er mit håb, at det på sigt kan skabe en stabil indkomst, som kan være med til at understøtte kaffebaren, siger Niclas Bekker Poulsen.

Han ser også muligheder i, at de to virksomheder, kan smitte af på hinanden.

- Medarbejderne i nogle af de virksomheder, jeg leverer til, får måske øjnene op for kaffebaren, ligesom det også kan gå den anden vej.

Franchiseaftale Et andet nyt tiltag, der har set dagens lys under coronapandemien, er en franchiseaftale med Dennis Isaksson, der siden 6. april har solgt kaffe fra en kaffevogn under navnet Bekkers Kaffevogn.

Den har fået en fast placering på Jernbanegade i Roskilde foran BusinessHouse.

- Dennis har længe haft en drøm om at blive selvstændig, og med franchiseaftalen stiller vi en vogn til rådighed mod betaling, og en aftale om, at han køber varerne gennem os, siger Niclas Bekker Poulsen.

Han ser også muligheder i, at brandet Bekkers Kaffebar breder sig til domkirkebyen.

- De fleste af vores erhvervskunder ligger i og omkring København, så jeg håber, at det her kan åbne døren mod Roskilde også, siger Niclas Bekker Poulsen.

- Derudover har vi i caféen mulighed for at lave sandwiches og lettere frokost, som vi kan levere videre via kaffevognen.

De mange nye tiltag betyder ikke, at kaffebaren i Tune er reddet fra konkurs, men Niclas Bekker Poulsen er overbevist om, at de nye indtægtsmuligheder gør chancerne større, og så håber han på, at han i løbet af efteråret kan få lov til at stå for en masse af de arrangementer, som folk har været nødt til at udskyde på grund af coronakrisen.