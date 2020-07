Coronakrisen har givet stor kundefremgang hos Nemlig.com

Da coronaudbruddet for alvor ramte Danmark i marts, blev det pludselig ekstra populært at handle sine dagligvarer online.

Sammenlignet med de første seks måneder af sidste år er antallet af kunder i år steget med 60 procent, oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Samtidig er antallet af nye kunder mere end fordoblet, da det er steget med 108 procent.

Den store kundeaktivitet har resulteret i, at omsætningen hos Nemlig.com er vokset med over 50 procent i første halvdel af i år i forhold til samme periode sidste år.

- Når vi kigger tilbage på det forgangne halvår, så er det en rigtig flot udvikling i et dagligvaremarked, hvor kunderne ikke nødvendigvis skifter indkøbsvaner.

- Som virksomhed har vi skubbet på udviklingen for at sikre, at flest mulig kunder også fik en bedre service ved at handle dagligvarer online, siger Mikkel Pilemand, kommerciel direktør i Nemlig.com, i pressemeddelelsen.

Nemlig.com tilbyder et bredt sortiment af dagligvarer, som ud over forskellige mad- og drikkevarer også tæller blandt andet rengøringsmidler.

Selskabet sælger også måltidskasser, der består af færdige måltidsløsninger.

Også måltidskasserne har været populære i første halvdel af 2020, hvor salget er vokset med mere end 60 procent i forhold til samme periode sidste år.