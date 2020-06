Se billedserie Henrik Husted viser her nogle af de mest populære varer i øjeblikket. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Coronakrisen har fået salget til at eksplodere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronakrisen har fået salget til at eksplodere

Husted har i mange år primært levet af at sælge forskellige former for emballage, men da coronavirus meldte sin ankomst, var det pludselig rengøringsmidler og værnemidler, som kunderne puttede i indkøbskurven på hjemmesiden.

Erhverv - 05. juni 2020 kl. 09:59 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Familievirksomheden Husted er efter 25 år på Jættevej i gang med at flytte til større og mere tidssvarende lokaler på Sleipnersvej i Ringsted.

Læs også: ComputerSalg tordner frem

Egentlig skulle skiftet allerede være sket, men coronavirus har forsinket planen med nogle måneder, fordi virksomheden pludselig fik rygende travlt.

- Det er de bedste måneder, som vi nogensinde har haft. Vi har sprøjtet desinfektionsmidler, papkasser og værnemidler af sted siden midten af marts, hvor coronakrisen ramte, lyder det samstemmende fra de to brødre Henrik og Kristian Husted.

Brødrene har ført virksomheden videre med succes efter deres forældre, som stiftede Husted i Nykøbing Falster i 1987 og flyttede den til Ringsted i 1995.

I maj 2016 blev virksomheden en del af den svenske koncern Pack o Plock i Norköping, og dermed forsvandt behovet for et kontor med store lagerfaciliteter i Ringsted. Inden den svenske forbindelse blev en realitet i 2016, havde Husted omkring 2500 varenumre, men det er nu steget til 10.000 varenumre, der alle udelukkende opbevares og sendes ud til kunderne fra Sverige.

Derfor har den danske afdeling i Ringsted mere behov for lidt større og mere tidssvarende kontor- og præsentationslokaler. Det er lykkedes at finde det ønskede i de lokaler, som indtil for nylig har huset en afdeling af Caverion.

- Det har betydet rigtig meget for vores virksomhed, at vi har fået de mange nye kunder, som primært har fundet os, fordi vi har haft håndsprit på lager. Vi har fået omkring 350 nye kunder i løbet af de sidste par måneder, og hvis bare en tredjedel bliver hængende, fordi de oplever, at vi har 10.000 andre varenumre i vores katalog, så er det jo fantastisk, siger Kristian Husted.

Husted har altid solgt skræddersyet emballage til butikker og industrien. Det kan være i form af tryk på plastikposer til butikskæder.

Den stigende nethandel har sat ekstra pres på produktionen af papkasser i mange forskellige størrelser til transport af varer fra de mange succesrige web- shops, der også har haft ekstra gang i salget under coronakrisen.

Plads til at vokse I de første mange år var Husteds salg af emballage meget detail-orienteret, men i dag sælger man til alle brancher, og allerede inden coronakrisen havde virksomheden oplevet en omsætningsfremgang på 30 procent.

Med flytningen til større lokaler bliver der også mulighed for at ansætte flere end de nuværende seks medarbejdere i den danske afdeling.

Målet er blandt andet at få nye medarbejdere ind, der har specialviden om de mange nye varenumre, som er fulgt med fra Pack o Plock. Samtidig er der et generelt behov for ekstra hænder til at servicere de over 3000 ekstra kunder, som Husted har fået, siden man blev opkøbt.

- Vi har mange svenske varer, som har vist sig at have et større dansk publikum, end vi havde regnet med. Vi sælger blandt andet meget svensk-produceret myggebalsam, pålægschokolade og toiletpapir og særlige svenske delikatesser op til jul og påske, siger Henrik Husted.

relaterede artikler

Så godt som klar til Ligaen 04. juni 2020 kl. 12:58

Spøgelseskro forvandlet til bed & breakfast 04. juni 2020 kl. 10:19

Iværksættere: Helt høj på altaner 04. juni 2020 kl. 06:50