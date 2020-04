Coronakrisen har drillet boligejere der omlagde lån

Boligejere optog nye lån for knap 115 milliarder kroner i første kvartal af 2020.

Det viser de nyeste tal fra Finans Danmark.

Beløbet er lavere end de foregående kvartaler, men over niveauet for samme kvartal i 2019, skriver Finans Danmark.

Det var den lave rente i begyndelsen af året, som fik boligejere til at omlægge deres lån. Renten blev dog ikke så fordelagtig som forventet grundet coronaudbruddet.

Det siger Ane Arnth Jensen, der er viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

- De første måneder af året bød på faldende renter og åbnede i en periode op for muligheden for at vælge realkreditlån med en fast rente i 30 år på ned til 0,5 procent.

- Mange boligejere benyttede sig af de faldende renter og omlagde deres lån til et nyt med lavere rente, siger Ane Arnth Jensen til Finans Danmarks hjemmeside.

- Men truslen fra coronavirusset skabte i marts usikkerhed, og renterne tog et hop. De, som har siddet klar til at konvertere med et lånetilbud i hånden, har måske oplevet, at den økonomiske gevinst ved at konvertere blev forringet eller forsvandt i løbet af kort tid.

- Realkreditmarkedet har dog vist sin styrke, og renterne har efterfølgende bevæget sig nedad igen, siger hun.

Tre ud af fire boligejere, som har fået et nyt realkreditlån i første kvartal i år, har valgt at få en fast rente.

Ifølge Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, giver det god mening.

- Boligejerne går med livrem og seler, hvor de fastforrentede lån samt lån med afdrag er altdominerende blandt de lån, som i øjeblikket bliver optaget.

- Det er en tendens, som har kørt uafbrudt i efterhånden noget, der ligner et årti. Den høje sikkerhed i boligejernes lån er noget, vi skal bifalde i en tid, hvor usikkerheden er steget til nye højder, siger han i en skriftlig kommentar.

- Dansk økonomi er blevet ramt af et regulært chok med coronavirussen. På kort tid er ledigheden steget markant og boligpriser vendt næsen nedad, hvilket jeg også forventer, kommer til at fortsætte over de kommende måneder.