Coronakrisen giver utroligt få rejsende i Københavns Lufthavn

Det viser de seneste trafiktal fra Københavns Lufthavn.

Bare i uge 13, der var sidste hele uge i marts, faldt antallet af rejsende med 98 procent til 16.115.

Det er de mange rejserestriktioner og flyaflysninger som følge af coronavirus, som i øjeblikket ligger til grund for det lave antal rejsende i Danmarks største lufthavn.

- Normalt er der knap 83.000 rejsende hver dag. Nu tæller vi færre end 1500.

- Uden passagerer og fly er praktisk taget hele vores indtægtsgrundlag forsvundet i løbet af marts, siger Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

Han fortæller, at april også er startet med et lavt antal rejsende, og at antallet for den igangværende uge er på én procent af det forventede - altså 99 procent under niveauet i samme uge sidste år.

De lave niveauer ventes at fortsætte den kommende tid, forklarer direktøren.

På grund af den lave trafik bliver 2200 af lufthavnens i alt 2600 medarbejdere i rotation sendt hjem med lønkompensation. Det sker for at undgå afskedigelser.

- Vi arbejder lige nu, så godt vi kan, på at undgå afskedigelser. Det gør vi også med delvis hjælp fra de støttepakker, der er lavet.

- Nu må vi se, hvordan situationen udvikler sig, og så vurderer vi løbende, hvad der skal til af tiltag.

- Men lige nu og her arbejder vi på at undgå afskedigelser, fortæller Thomas Woldbye.

Mens trafikken med passagerfly har været kraftigt faldende i lufthavnen, så er det anderledes med luftfragten.

I marts var der en vækst med rene fragtfly ind og ud af lufthavnen på 23 procent, og væksten ser ud til at tage endnu mere fart i april.

Luftfragten benyttes blandt andet til at få medicinsk udstyr til landet.