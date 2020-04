Coronakrisen giver største fald i detailsalget i mindst 20 år

Ifølge Danmarks Statistik er der risiko for, at salget i de danske butikker kan fortsætte med at falde.

De danske butikker har i marts oplevet et fald i salget på to procent i forhold til måneden før.

Det er særligt trukket ned af tøjsalget i de fysiske butikker, oplyser Danmarks Statistik.

I marts faldt den varegruppe, som dækker over salget af beklædning i fysiske butikker, med 26,7 procent. Den store salgsnedgang hænger sammen med, at mange danske butikker har været lukket for at mindske spredningen af corona.

Om onlinesalget af tøj også har været ramt, er uvist ud fra Danmarks Statistiks tal. Salget indgår nemlig i en større varegruppe, som i alt har oplevet et fald på én procent fra februar til marts.

Dermed kan det ikke siges, om onlinesalget af tøj har trukket op eller ned i den samlede udvikling for varegruppen.

Derimod kan det konstateres, at danskerne har handlet meget mere online i marts. Ifølge Danmarks Statistik er den samlede internethandel steget med cirka 20 procent sammenlignet med marts sidste år.

I forhold til den samlede salgsnedgang på to procent for de danske butikker i marts i år er det det største månedlige fald, siden Danmarks Statistik begyndte at registrere salgsudviklingen i 2000.

Det forklarer Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Under finanskrisen i 2008-2009 faldt detailsalget ikke med over 1,4 procent i én enkelt måned.

- Det står dermed også skræmmende klart, at virusudbruddet og den delvise nedlukning af samfundet har udløst et historisk dyk i danskernes forbrug, siger Tore Stramer.

Ifølge Danmarks Statistik er der risiko for, at den faldende tendens i butikkernes salg fortsætter.

Det begrundes med, at forbrugerforventningerne for april viser en markant nedgang i den aktuelle købelyst blandt danskerne.

Tore Stramer forventer heller ikke, at butikkernes salg allerede begynder at stige igen fra april. Der kan dog ske en forbedring i forhold til i marts.

- Jeg håber, at den gradvise genåbning senest med frisørerne og en række andre liberale erhverv vil betyde, at danskerne igen begynder at bruge penge.

- Men når det er sagt, så vil der stadig være meget sløje tal for danskernes forbrug. Vi vil i april og formentlig også i maj se, at det kun går langsomt fremad. Men forhåbentlig har vi set det værste, siger Tore Stramer.