Coronakrisen giver Easyjet første underskud på et år nogensinde

Et stort fald i omsætningen har været med til at give Easyjet et underskud på 10,6 milliarder kroner.

I sit seneste regnskabsår har det britiske luftfartsselskab Easyjet haft et samlet underskud på cirka 10,6 milliarder kroner.

Det er det første helårsunderskud, i de 25 år Easyjet har eksisteret.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters i forbindelse med selskabets regnskab, der løber frem til og med slutningen af september.

Baggrunden for det historisk store underskud er coronakrisen, som har afholdt mange fra at rejse i størstedelen af 2020. Det har nemlig givet færre indtægter og alt andet lige gjort det sværere for Easyjet at tjene penge.

I det seneste regnskabsår har Easyjet haft en omsætning på cirka 25 milliarder kroner. Det er mindre end det halve i forhold til året før.

Også antallet af passagerer har været stærkt faldende. I alt har Easyjet fløjet med 48,1 millioner passagerer. Det er stort set en halvering sammenlignet med et år tidligere.

For at lykkes med at overleve coronakrisen indtil videre har Easyjet blandt andet hentet over otte milliarder kroner på aftaler om lån og salg af sine fly.

Derudover har selskabet optaget et lån på næsten fem milliarder kroner fra den britiske regering og nedlagt omkring 4500 stillinger.

Ifølge selskabets administrerende direktør, svenske Johan Lundgren, er Easyjet på grund af tiltagene ikke blot lykkedes med at overleve krisen.

Selskabet står ifølge ham også med en helt særlig mulighed for at komme igen, når krisen er overstået.

- Vores uovertrufne rutenetværk og vores pålidelige brand vil få kunderne til at vælge Easyjet, når de vender tilbage til skyerne, siger Johan Lundgren i en kommentar til regnskabet.

På grund af den fortsatte usikkerhed, som coronakrisen giver på kort sigt, har Easyjet i forbindelse med regnskabet ikke præsenteret en forventning til næste års resultat.

Selskabet oplyser dog, at det i første kvartal af det nye år ikke forventer at flyve med mere end 20 procent af den planlagte kapacitet.