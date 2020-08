Coronakrisen fører til mindre salg af høreapparater for GN

Fordi mange har arbejdet hjemme under coronakrisen, har GN Group solgt flere headsets i andet kvartal.

Til gengæld har coronakrisen også sendt færre til specialist for at blive tjekket for behovet for høreapparat. Det har givet færre solgte høreapparater.

Det viser halvårsregnskabet fra GN Group, der er en dansk producent af både høreapparater og headsets.

I andet kvartal har forretningen for headsets omsat for 1,9 milliarder kroner. Det er 33 procent mere end samme periode sidste år.

Omvendt er omsætningen i forretningen for høreapparater faldet med 55 procent til 0,7 milliarder kroner.

Derved er høreapparaterne igen blevet den mindste forretning for GN Group. Tidligere har høreapparaterne ellers overhalet headsetsene målt på omsætning.

Samlet har GN Group i andet kvartal solgt for i underkanten af 2,7 milliarder kroner. Det er 13 procent mindre end samme periode sidste år.

Den lavere omsætning har givet et samlet driftsoverskud før renter, skatter og nedskrivninger på 25 millioner kroner. Det er 95 procent lavere end året før.

Fra GN Groups ledelse fremhæver finansdirektør Marcus Desimoni, at det på trods af stor tilbagegang målt på omsætning og indtjening alligevel er lykkedes at opnå en positiv indtjening per aktie i kvartalet.

Indtjening per aktie er et regnskabsmæssigt nøgletal, der især bruges til at se, om en virksomhed har tjent penge uden at udstede en masse nye aktier.

- I et ekstremt udfordrende marked for GN Group med en covid-19-situation er vi meget glade for at kunne levere en positiv indtjening per aktie i kvartalet, siger Marcus Desimoni i en skriftlig kommentar.

I regnskabet fortæller GN Group, at de positive takter for headsetdelen ventes at fortsætte året ud. Knapt så positive er forventningerne til høreapparatdelen.

For høreapparatforretningen ventes den organiske vækst at blive bedre end minus 30 procent for hele 2020. For headsetforretningen ventes der en positiv organisk vækst på mere end 25 procent.

Organisk vækst henviser til salgsvæksten fratrukket opkøb og valutaeffekter.