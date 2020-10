Coronakrise har betydet tomme hotelværelser denne sommer

Hoteller og feriecentre rundt om i Danmark har i sommer haft en del færre overnattende gæster, end det var tilfældet sommeren før.

Fra juni til august har der været 2,8 millioner færre overnatninger i Danmark. Det svarer til et samlet fald på 17 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Tallene dækker over overnatninger på blandt andet hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem. Flere af disse steder har været påvirket af restriktioner som følge af coronavirusset.

Særligt hovedstadsområdet har været hårdt ramt af restriktionerne.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at ud af de 2,8 millioner tabte overnatninger stammer 2,3 millioner fra Region Hovedstaden.

Og af de 2,3 millioner kommer langt hovedparten fra hoteller og feriecentre.

Mens der har været faldende interesse for at overnatte indendørs på blandt andet de danske hoteller, så har der omvendt været stigende interesse for at overnatte udendørs på de danske campingpladser.

Ifølge Danmarks Statistik har campingpladserne isoleret set haft 317.000 flere overnatninger i forhold til sommeren sidste år.

- Vi kan se i dagens tal, at danskerne har holdt sommerferie under hjemlige himmelstrøg.

- Og det har blandt andet campingpladser nydt godt af i en svær tid, siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

Han påpeger, at de mange danske gæster dog ikke har været nok til at gøre op for de manglende udenlandske gæster på hotellerne rundt om i landet.

- Vi skal nemlig huske på, at for store dele af hotelbranchen er man afhængige af de udenlandske gæster, siger Brian Friis Helmer.

I forhold til campingpladserne er det Region Midtjylland og Region Nordjylland, der har oplevet de procentvist største stigninger i antallet af overnatninger.