Coronahjælp i USA tæt på udløb - kan sende økonomien på retur

Den ordning udløber nu, og da politikerne ikke har kunnet nå til enighed om en ny ordning, venter en ny virkelighed for de arbejdsløse.

Forlænges ordningen ikke, kan det få store konsekvenser for økonomien i USA. Det vurderer Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen.

- Det vil være tæt på ødelæggende, siger han og peger på, at den amerikanske økonomi har klaret sig fornuftigt siden landets genåbning.

- Fjernes det (ordningen, red.), eller skrues der kraftigt ned, kan det falde væk. Og så vil den amerikanske økonomi begynde at slå bakgear igen, vurderer cheføkonomen.

Udbruddet af coronavirus og nedlukningen af samfundet, der har skullet bremse smittespredningen, har haft store konsekvenser for økonomien.

Den amerikanske bnp tog i andet kvartal det største fald nogensinde, og over 45 millioner amerikanere har meldt sig ledige under krisen.

Når ordningen ikke er blevet forlænget endnu, skyldes det ifølge Søren V. Kristensen politisk uenighed.

- Samtidig tjener mange af dem, der får denne her gavmilde understøttelse, mere end ved at arbejde. Det giver nogle udfordringer med, at mange ikke har lyst til at søge arbejde.

- Så fordi man skal have fundet en ny måde at gøre det på, trækker det ud, vurderer han.

Mandag fremlagde Republikanerne i Senatet et forslag til en ny hjælpepakke, der blandt andet indeholdte, at den ekstraordinære støtte sættes ned til 200 dollar om ugen.

Søren V. Kristensen tror ikke på, at Republikanerne og Demokraterne bliver enige om at forlænge ordningen, inden at den udløber.

Han tror dog, at parterne bliver enige i første halvdel af august.

Indeholder pakken kun, at den ekstraordinære støtte fortsætter, men sættes ned til 200 dollar om ugen, kan det dog igen sende økonomien i bakgear. Og det kan også få betydning i Danmark:

- Sidste år var USA Danmarks største eksportmarked, så på den måde er det selvfølgelig også noget, der gør, at en genopretning i Danmark kan være mere langvarig, vurderer cheføkonomen.