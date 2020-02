Coronafrygt har kostet verdenshandel milliarder

Og noget tyder på, at det også kommer til at sætte et solidt mærke i verdenshandlen og efterlade en milliardregning.

Et udbrud af sygdom som følge af coronavirus i Kina har kostet et firecifret tab af menneskeliv og har lukket store områder i kinesiske storbyer såsom Wuhan.

Dansk Erhverv har på baggrund af tal fra konsulenthuset Sea Intelligence om trafikken med containerskibe regnet sig frem til, at udbruddet kan have kostet milliarder af kroner i verdenshandlen.

Omkring 90 procent af verdenshandlen foregår via containerskibe. Derfor er tallene en indikator for, hvor stor betydning udbruddet har fået økonomisk.

Et fald har både direkte omkostninger for rederier såsom danske Mærsk, der lever af at sejle containere med varer på verdens have.

Men fagchef for international handel i Dansk Erhverv Michael Bremerskov Jensen peger på, at det også kan gøre ondt i den danske tøjbranche.

- Når vi ser en ret drastisk nedgang i det, der bliver sendt afsted fra Kina til Nordeuropa, kan vi regne ud, at der er rigtig mange danske importører, der ikke får deres varer fra Kina, siger han.

- Ikke mindst i tøjbranchen føler man det ret voldsomt, fordi den har nogle sæsonbestemte varer, som ikke kan sælges på et andet tidspunkt.

Af tallene kan man se, at selv hvis man tager højde for det traditionelle fald i trafik i forbindelse med det kinesiske nytår, er der røget 12 procent af containertrafikken fra Asien til Nordeuropa mellem uge 5 og 12.

Det svarer til, at alle containerskibene i den periode tog fri i en hel uge. I alt er der sejlet 290.000 færre containere i den periode.

Normalt er en container, der sejler fra Asien til Nordeuropa mellem 25.000 til 50.000 dollar værd. Hvis man lægger en gennemsnitsværdi på 35.000 dollar, svarer den tabte trafik til Nordeuropa til en værdi på 70 milliarder kroner.

- Mit gæt er, at det kommer til at have en eller anden negativ påvirkning i regnskabstallene fra flere danske virksomheder, siger Michael Bremerskov Jensen.

- Hvor meget er svært at spå, men de tal vi har fra containertrafikken, tyder på, at det kommer til at kunne ses.