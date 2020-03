Coronaepidemi kan sende dansk vækst under en procent i 2020

Fabrikker mangler komponenter, transport- og flyselskaber kan ikke bevæge sig frit, og verden over har virksomheder indført forholdsregler for at begrænse smitte.

Coronavirusset kan allerede mærkes hos mange danske virksomheder, og hvis det udvikler sig til en global pandemi, vil det gå hårdt ud over den danske vækst i 2020.