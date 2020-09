Se billedserie Direktør Thomas Efsen demonsrerer UV BARx1, der kan bruges til at uskadeliggøre mikroorganismer på for eksempel tastaturer, fjernbetjeninger, håndvaske, kaffemaskiner, telefoner, elevatorknapper, håndtag eller biografsæder, fitness-maskiner og tandlægestole. Foto: Kim Rasmussen

Coronaen satte gang i de håndholdte UV-lamper

Erhverv - 08. september 2020 kl. 11:45 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er usynligt, men det virker. Både når du skal have maling, lak eller lim til at hærde med det samme, og når du vil desinficere ting og lokaler, så virus og bakterier bliver ukampdygtige. Hos EFSEN UV & EB Technology i Holte kan firmaets UV-lamper arbejde i størrelser fra få milimeters tekst, der skal præges på en kanyle op til 2½ meter brede processtationer, der bruges, når flere lag maling på nye IKEAborde skal tørres.

- UV er ultraviolet lys, og det indeholder energi. Når du lyser på noget, som er malet med UV-maling, så tørrer det med det samme, siger direktør Thomas Ef sen og kommer med et af de eksempler, han ofte bruger, når han fortæller om, hvad det er, de laver hos EFSEN UV & EB.

- Du kender det fra tandlægen, når der bruges ultraviolet lys til at få en fyldning til at tørre, siger han og giver så lige en alternativ rundvisning i mødelokalet: Der er nemlig brugt UV-lys for at tørre malingen på bordpladen, på reolerne, til limen i tv-skærmen, der hænger på væggen, teksten på en mælkekarton, etikken på en ølflaske, katederet, der bruges på sygehusene, den lille tekst, der er på en plastikkanyle og hvis du skal have neglelakken til at tørre.

Der bruges UV-teknologi i alle mulige hverdagsprodukter, for eksempel på mækekartoner, øl-etiketter og til at tørre neglelak. Foto: Kim Rasmussen

FAKTA EFSEN UV & EB Technology

Adresse i Holte

Familievirksomhed stiftet af Karin Efsen i 1986

Direktør Thomas Efsen

Arbejder med hærdning ved hjælp af UV-lys og elektronstråler (EB).

UV-teknologi kan også bruges til desinficering. Under coronakrisen har teamet i Holte blandt andet udviklet den håndholdte lampe, UV BARx1, lystårnet, UV TOWERx8 og bænken UV BENCH by EFSEN/SALTO

UV BARx1 er solgt til mere end 10 lande.

13 ansatte

Hjemmeside: https://www.efsen.dk/ UV-lys desinficerer Alle disse ting står i en vindueskarm i mødelokalet og løftes illustrativ op, som helt konkrete eksempler på kunder, der bruger teknikken fra EFSEN UV & EB, men UV-lys kan også bruges til andet end at hærde overflader. Nemlig til at desinficere. En egenskab, som henover coronakrisen har resulteret i flere udviklingsprojekter og nye produkter fra virksomheden blandet andet en håndholdt lampe, UV BARx1, der kan bruges til at lyse virus og bakterier væk på for eksempel tastaturer, fjernbetjeninger, håndvaske, kaffemaskiner, telefoner, elevatorknapper, håndtag eller biografsæder, fitness-maskiner og tandlægestole eller det nye tårn af UV-lamper, der ligesom en industristøvsuger, kan køres ind i et lokale og desinficere det i løbet af en periode på 5-40 minutter eller det allernyeste produkt, en slagbænk, der kan bruges i daginstitutioner til at rense børnenes legetøj i løbet af 30 sekunder.

Ved alt om UV-lys - UV-lys er ikke bare UV-lys, man skal sikre sig, at det har den rigtige intensitet og styrke, for at det virker. Vores styrke er, at vi ikke kun producerer UV-lamper men også måleinstrumenter til kontrolprocessen, så vi ved alt om lyset, fortæller Thomas Efsen og forklarer, at UV-lys som desinfektionsmiddel også er en metode, som man skal have respekt for.

- Vi har altid arbejdet med sikkerheden i forhold til UV. Det er en strålingsteknik, der skal gøres korrekt, både så man har sikkerhed for, at desinfektionen virker, for man kan ikke se det, men også i forhold til den person, der bruger det. Vores styrke er, at vi har fokus på begge dele, siger han.

Fokus på sikkerhed Det gælder for eksempel for UV-tårnet, der kan bruges til at desinficere mødelokaler, konferencesale eller en tandlægekonsultation. Tårnet rulles ind i lokalet og lyser en kortere periode på 5-15 minutter om natten eller på et andet tidspunkt, hvor der ikke er mennesker til stede i rummet. UV-tårnet og de nyproducerede UV BAR-lamper til desinficering er derfor heller ikke tiltænkt det private marked men virksomhedskunder, hvor man kan give den rette instruktion i brugen af lampen.

- Vores UV BARx1-lamper kommer i en kuffert med alt sikkerhedsudstyret og instruktionerne, for når UV-lys er skadeligt for bakterier, så er det også for mennesker. Man skal afskærmes, når man arbejder med det, fortæller Thomas Efsen og kalder markedet for UV-lamper et 'Vilde Vesten', fordi det ikke er alle producenter, der har samme tilgang til sikkerheden som hos EFSEN UV & EB.

Supplerende teknologi Thomas Efsen forklarer videre, at lampernes lys ikke fjerner snavs og skidt, men inaktiverer bakterierne, og derfor skal de bruges, der hvor det giver mening.

- Man behøver faktisk ikke vand og sæbe hver gang. UV kan desinficere dagligt, som det kræves af myndighederne, og så kan man for eksempel vaske legetøj i en institution med vand og sæbe en-to gange om ugen. Dermed kan UV være en supplerende teknologi til den rengøring vi allerede bruger med vand, sæbe og sprit, siger han.

Thomas Efsen tror på, at vores fokus på desinficering vil holde ved længe efter Covid-19 er bekæmpet.

- Hvis vores bakterieforskrækkelse var på en procent før corona, så er den nok på 50-60 procent nu, og den vender ikke tilbage til en procent postcorona. Mange kundegrupper er bekymrede, og det skal kunne håndteres, så der vil altid være et marked for UV-desinfication, siger han.

Salgs- og servicetekniker Carsten Månsson er i gang med at montere endnu en af de nye håndholdte lamper, UV BARx1, der kan bruges til desinficering. Foto: Kim Rasmussen

Udviklet på et par dage Den håndholdte UV BARx1, der blev udviklet over en weekend er nu solgt i mere end 10 lande.

- Jeg var netop kommet hjem fra en stor konference i USA om UV-desinficering, så vi havde købt alle komponenterne hjem, da Danmark lukkede ned. Alt gik i stå, og vi arbejdede hjemmefra, men så ringede Novo og spurgte om vi kunne hjælpe med desinficering i forbindelse med deres coronatest. Det gav ideen til at lave en håndholdt lampe, fortæller Thomas Efsen.

- Vi viste den første udgave af vores UV BAR i vores netværk. Det var behandlere, læger, tandlæger og rengøringsfirmaer, og de syntes alle, at den var genial, og så er det ellers gået slag i slag derfra, siger direktøren.

Udviklingen af UV Barx1 betød, at den delvise nedlukning af EFSEN UV & EB ikke varede længe, og da omtalen af lampen spredte sig i medierne kom nye opgaver til.

- Så fik vi travlt, og da vi samtidig udviklede flere ideer fik vi endnu mere travlt, fortæller Thomas Efsen.

- Så her i efteråret kommer der helt nye produkter ud, som EFSEN UV & EB er den del af: designermøbler, robotter institutionsmøbler og ladestandere. Det bliver skægt, konstaterer han.

Det nyudviklede UV-tårn kan bruges til at desinficere lokaler. UV-tårnet er et af de nye produkter, som er udviklet hos EFSEN UB & EB som følge af coronakrisen. Foto: Kim Rasmussen