Se billedserie Torben Lynge Andersen, som er ansvarlig for fabrikkerne i Danmark, har haft et hektisk, men godt 2020, hvor produktionen på grund af coronaen er skudt kraftigt i vejret.

Coronaen ramte og produktionen steg med 30 procent

26. marts 2021

Af Søren Schaadt Larsen

Pr-foto Næsten halvanden milliard tabletter trillede sidste år ned i glas og plastikbeholdere i Orkla Cares fabrik i Ishøj. Det fortæller Torben Lynge Andersen, som er ansvarlig for fabrikkerne i Danmark, og dermed også i Ishøj:

- Fra 2019 til 2020 er vores produktion af D-vitamin steget med 50 procent og den totale produktion med 30 procent. Vi har simpelthen oprettet et nyt skift på fabrikken, forklarer han.

Tabletterne, som bliver produceret i Ishøj, er blandt andet vitaminpille- og fiskeoliemærkerne Livol, Pikasol og Longo Vital.

Torben Lynge Andersen peger på, at salget af især kosttilskud med D-vitamin er steget markant, siden coronaen gjorde sit indtog. Formentligt fordi blandt andre Statens Serum Institut har sagt, at D-vitamin er vigtigt for et velfungerende immunsystem - og sådan et er jo rart at have i en pandemi.

- Efterspørgslen steg voldsomt på grund af coronapandemien, slår Torben Lynge Andersen fast.

Sendte folk hjem og øgede produktion

Da sygdommen for et års tid siden for alvor gjorde sit indtog, begyndte fabrikken at tage sine forholdsregler - og da Mette Frederiksen lukkede landet første gang, havde Orkla Care taget en række forholdsregler. Det var nødvendigt for at opretholde og siden øge produktionen.

- Vi var heldige, at vi i forvejen arbejder meget med hygiejne - det er en del af vores kultur, og noget vi skal. Hele den tankegang går igen overalt i virksomheden. Derfor vidste vi også, hvad vi skulle gøre, da coronaen ramte, siger Torben Lynge Andersen.

Orkla Care arbejder under strenge hygiejneregler, da folk skal spise deres produkter. Derfor var midlerne til at stoppe virussen også velkendte:

- Meget hurtigt sendte vi mange administrative medarbejdere hjem, vi lukkede for kantinen, vi lavede regler for afstand, vi gjorde sprit og mundbind tilgængeligt mange steder, vi lavede regler for, hvor mange vi måtte være i mødelokalet. Vi intensiverede rengøringen og afspritning i fællesområderne med vores eksterne rengøringsselskab, som kom oveni vores normale rengøring, forklarer Torben Lynge Andersen, som for alt i verden har villet undgå smitte mellem medarbejderne:

- Hvis der har været tvivl om, at nogen kunne være smittet, har vi sendt hele afdelinger hjem, siger han og sammenligner smitte på arbejdspladsen med en arbejdsskade:

- Om du kommer til skade fysisk, eller kommer til skade ved at du bliver inficeret med en virus, det er der ikke den store forskel på, siger Torben Lynge Andersen.

- Vi har gjort meget ud af, at hvis man enten selv havde symptomer eller nogen, man bor under tag med, familie eller ej, så bliver man hjemme og kontakter lederen samt vores HR chef. Det har betydet, at vi har haft rigtigt mange fraværsdage på grund af de her forholdsregler, fordi vi har indført den her ekstra sikkerhed, siger han og fortæller, at man ikke har haft intern smitte.

- Faste medarbejdere får stadig fuld løn, når de er sendt hjem, og det vi så skal lave, det må vi tage med overarbejde. Valget er simpelthen af hensyn til, at andre ikke skal smittes, siger Torben Lynge Andersen.

Ny emballage 2020 har altså budt på hjemsendelser, øget produktion og et ekstra skiftehold med mange nye medarbejdere. Oven i det, var 2020 året, hvor Orkla Care skulle omstille pakkeriet til at pakke i emballage af genbrugsplast.

- Vi havde lavet »the per- fect plan« sidste år i februar. Der havde vi ikke regnet med, at vi ville blive ramt af en pandemi. Det har givet en række udfordringer, siger Torben Lynge Andersen og griner med en lidt træt, men stolt mine.

- Det har været en stor opgave, forklarer han. For at opretholde produktionen, samtidig med, at man har omstillet til pakning i emballage af genbrugsplast, har man udnyttet weekender og helligdage, hvor håndværkere har gjort maskinerne klar.

Det er derfor lykkedes virksomheden at komme stærkt gennem 2020, hvor man havde sat gang i en større omstilling, og hvor coronaen både øgede efterspørgslen på kosttilskudene, men samtidig betød øget fravær blandt medarbejderne.

Torben Lynge Andersen takker derfor også medarbejderne for, at det lykkedes:

- Medarbejderne er hele grundlaget for, at vi har kunne gøre det. Der er ikke nogen her, der ikke har måttet gøre en ekstra indsats, for at vi har kunne nå det. Det er en meget vigtig ting for at lykkes i virkeligheden.