Corona tvinger flyselskab til at fyre op mod 200 danske ansatte

Det oplyser Sunclass Airlines i en pressemeddelelse. Selskabet er blandt andet kendt for at flyve gæster for rejsearrangøren Spies.

Af den årsag risikerer op mod 200 af selskabets medarbejdere i Danmark at blive afskediget.

Udbruddet af coronavirus har givet markant lavere aktivitet for det danske flyselskab Sunclass Airlines.

Afskedigelserne sker, efter at Sunclass Airlines allerede har iværksat tiltag som blandt andet hjemsendelser, lønreduktioner og effektiviseringer.

Men det har ikke været nok i den nuværende situation. Det forklarer Torben Østergaard, der er administrerende direktør i Sunclass Airlines.

Derfor er selskabet nødt til at reducere medarbejderstaben i Danmark.

- Udsigterne for de kommende sæsoner er nu så dystre, at vi er tvunget til at tilpasse forretningen en virkelighed med færre flyvninger.

- Derfor er vi nødt til at sige farvel til en lang række kompetente og værdsatte medarbejdere, siger Torben Østergaard i pressemeddelelsen.

For at sænke sine udgifter har Sunclass Airlines foreslået en lønreduktion på tværs af hele organisationen.

Stort set alle fagforeninger har accepteret de nye vilkår for medarbejderne.

Det har dog ikke været muligt at nå til enighed med det svenske fagforbund Unionen og den lokale kabineforening.

Det er på trods af, at ni andre berørte fagforeninger har accepteret de samme vilkår for deres medlemmer, samt at 98 procent af den lokale fagforenings medlemmer har stemt ja til vilkårene.

Men fordi Unionen har et krav om enstemmighed, er forhandlingerne brudt sammen, oplyser Sunclass Airlines.

Det ene nej medfører, at selskabet er nødt til at opsige samtlige 175 svenske kabineansatte.

Dermed risikerer Sunclass Airlines i alt at skulle afskedige 375 medarbejdere.

- Vi er naturligvis skuffede over, at Unionen - i så usædvanlig en situation som covid-19 har skabt for hele luftfartsindustrien og rejsebranchen - ikke kan se bort fra deres politiske holdning og række hånden ud til os, så vi kan bevare vores arbejdspladser.

- Derfor er vi tvunget til at opsige alle svenske kabineansatte. Vi finder det meget overraskende, at politik kommer før sikringen af arbejdspladser, siger Torben Østergaard.

De næste uger vil Sunclass Airlines forhandle med de danske fagforeninger omkring afskedigelsen af de op mod 200 danske ansatte.

Et endeligt resultat ventes i slutningen af august.