Corona satte turbo på golfsimulatoren

Erhverv - 10. september 2020 kl. 12:04 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke sjovt at sidde spærret inde i sit hus eller sin lejlighed på grund af corona-nedlukningen, når man hellere ville gå ude på golfbanen og slå til boldene, men mange golfspillere fandt alligevel en løsning i foråret, hvor en stor del af verden var lukket ned, nemlig golfsimulatoren fra virksomheden Trackman i Vedbæk. Salgstallene boomede i den periode, fortæller direktør Klaus Eldrup-Jørgensen.

- Der er mange, der har brugt vores indendørs golfsimulator, da coronaen rasede, og i det hele taget går det godt for golfsporten både i Danmark og i resten af verden. Det er nok fordi, folk har haft mere tid, og så går det også godt for os, siger han.

Trackman har eksisteret siden 2003. Virksomhedens stiftere er også ivrige golf- spillere, og de fandt ud af, hvordan man kan bruge avanceret radarteknologi til at forsyne golfsporten med detaljerede data om hvert enkelt slag. Den viden kan bruges til at justere slagene, og den kan bruges ved tv-transmissioner, hvor den er med til at levere en masse af den statistik, man ser på skærmen. Teknikken bruges i dag i 60 lande, ligesom Trackman også har udviklet systemer til andre sportsgrene blandt andet baseball.

FAKTA Trackman

Adresse i Vedbæk

Producerer radar- og kamerabaserede teknologiske løsninger, som leverer data, video, grafik samt insights til brug i golf- og baseballsporten.

Til stede i 60 lande

370 ansatte

Modtager af Nordsjællands Erhvervspris 2019

Hjemmeside: https://trackman.com/ Vinder af Nordsjællands Erhvervspris 2019 Sidste år vandt Trackman Nordsjællands Erhvervspris i et opløb blandt 20 nordsjællandske virksomheder. Prisen uddeles af Nordea, Erhvervscenter Sjælland Nord og Frederiksborg Amts Avis, og den gives til en virksomhed, der har forbedret beskæftigelsen, har gennemført en markant forretnings- eller markedsudvikling, har øget indtjeningen og lønsomheden - eller har bidraget væsentligt til nye erhvervsaktiviteter i lokalområdet.

- Der er mange ting, man kan melde sig til som virksomhed, som for eksempel Entrepeneur of the Year, men vi deltager aldrig i den slags, så vi blev positivt overraskede, da vi blev ringet op. Vi er superstolte og meget glade for prisen, som vi også har brugt internt til at motivere hinanden, siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

En virksomhed i vækst Trackmans regnskab for 2019 fortæller da også om succeshistorien. Nettoomsætningen var på 602 millioner kroner, hvilket er 28 procent mere end i 2018. Sidste år voksede virksomheden med 82 medarbejdere, og den beskæftiger i dag 370 ansatte. Årets resultat landede på 166 millioner kroner.

- Vi havde forventet, at den udvikling fortsatte ind i 2020, og vi klarer os da også pænt, men vi kan godt mærke, at det hele går lidt langsommere. Salget går ikke helt som planlagt, og vi ansætter heller ikke så mange som planlagt, siger Klaus Eldrup-Jørgensen om konsekvenserne af coronakrisen.

Coronakrisen har også sat sine spor hos Trackman. Der er blandt andet solgt flere af firmaets indendørs golfsimulatorer især da det meste af verden var lukket ned, mens der ikke er så meget salg som forventet i produkterne til baseball, da sporten ikke er i kommet i gang igen. Foto: Trackman

For mens det går godt for golfsporten, så er holdsporten baseball ramt af coronakrisen, og det kan mærkes hos Trackman i Vedbæk.

- Der spilles ikke i disse måneder og vores nye produkt til fodbold, der skulle have været lanceret her i år, bliver forsinket, fordi fodboldklubberne lige nu har andre prioriteter.

- Vi skal videre Direktøren ser dog optimistisk på fremtiden.

- Vi skal videre på vores vækstrejse. Inden årets udgang sætter vi gang i vores kommende nye hovedkontor, der skal ligge i forskerparken i Hørsholm, Det bliver på 12.000 kvadratmeter, og vi forventer at flytte ind i første kvartal 2022, siger Klaus Eldrup-Jørgensen.

Indstillinger til Nordsjællands Erhvervspris 2020 modtages frem til den 9. oktober.

Nordsjællands Erhvervspris 2020 Også i år går Nordea og Frederiksborg Amts Avis sammen om at uddele Nordsjællands Erhvervspris, hvor virksomheden skal opfylde et eller flere af følgende fire kriterier for at være kandidat til prisen.

Forbedret beskæftigelsen i lokalområdet

Gennemført en markant forretnings- eller markedsudvikling

Øget indtjeningen og lønsomheden

Bidraget væsentligt til nye erhvervsaktiviteter i lokalområdet

Kandidater til prisen kan indstilles til Nordea, Erhvervscenter Sjælland Nord, Slotsgade 44, 3400 Hillerød - eller på mail til erhvervskundedirektør Jan Nielsen på Kandidater til prisen kan indstilles til Nordea, Erhvervscenter Sjælland Nord, Slotsgade 44, 3400 Hillerød - eller på mail til erhvervskundedirektør Jan Nielsen på j.n@nordea.dk . Fristen for indstilling er den 9. oktober.

