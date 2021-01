Corona presser norsk rigmand til at sælge hotel i København

For at skaffe penge til at kunne komme igennem coronakrisen har den norske milliardær Petter Stordalen solgt sit luksushotel Skt. Petri i København.

Det skriver det norske medie Dagens Næringsliv ifølge Finans.

Ifølge mediet er det femstjernede hotel fra Krystalgade 22 i Indre København solgt til den amerikanske investeringsfond Starwood Capital.

Hotellet skal være blevet solgt for omkring 1,5 milliarder norske kroner, der i dansk valuta svarer til lidt over en milliard kroner.

Petter Stordalen er blandt andet kendt for at stå bag Nordic Choice Hotels, der er en af de største hotelkoncerner i Norden.

Han er også kendt for at have været med til at redde Spies og de andre skandinaviske dele fra den konkursramte rejsekoncern Thomas Cook.

Aktiviteterne inden for rejse- og hotelbranchen har dog været hårdt ramt under coronaudbruddet, hvor færre generelt har rejst udenlands og sovet på hotel.

Derfor skal pengene fra salget af Skt. Petri hjælpe til med at styrke den hårdt pressede økonomi i nordmandens hotelkoncern.

- Det vigtigste er, at det (salget, red.) giver kapital til at kunne komme styrket ud af krisen.

- Man må ikke kaste de muligheder væk, som ligger i vanskelige tider.

- Men det er klart, at en god del af kapitalen vil gå til at betale af på gæld, siger Petter Stordalen til Dagens Næringsliv ifølge Finans.

Petter Stordalen oplyser, at selv om han har solgt ejerskabet af Skt. Petri, så vil han fortsat komme til at stå for driften af det københavnske luksushotel.

Skt. Petri består ud over en række forskellige værelser blandt andet af en bar, to restauranter og konferencelokaler.