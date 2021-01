Corona og frasalg gav Falcks mindre at lave sidste år

Udbruddet af coronavirus ramte redningsselskabet Falcks aktiviteter i 2020.

Her var omsætningen på 12,3 milliarder kroner, viser selskabets regnskab. Det er knap 11 procent mindre end året før.

Groft sagt halvdelen af tilbagegangen skyldes ifølge administrerende direktør Jakob Riis corona. Her er særligt tre ting blevet påvirket.

- Det er en amerikansk ambulanceforretning, hvor der betales per tur. Der så vi i de første måneder et fald på 40 procent.

- Så har det været vores sundhedsforretning i Skandinavien, hvor vi lukkede helt ned i starten, samt nogle rejserelaterede aktiviteter, fortæller han.

Den anden halvdel af tilbagegangen skyldes, at Falck har solgt dele af forretningen fra og lukket andre.

Corona har på nogle områder også givet Falck mere at lave. Det har dog ikke været nok til at modvirke tilbagegangen.

Blandt andet har Falck været en af fire aktører, som i Danmark har udført lyntest på statens regning. Det har givet et positivt bidrag.

- Men set i forhold til året er det kun i 18 dage. Det udmærker sig nok mere for os ved at være en opgave, hvor vi med glæde har kunnet træde til og hjælpe med at løse et samfundsproblem, siger Jakob Riis.

Det udfordrede 2020 betød, at Falck i årets andet kvartal måtte fyre 450 ansatte. Det betød, at lønsomheden vendte tilbage.

Driftsresultatet faldt dog alligevel til 675 millioner kroner før særlige poster. Året var det på 729 millioner kroner.

Facit for 2020 blev - for fjerde år i træk - et underskud. Det svandt dog ind til 178 millioner kroner mod et tab på 546 millioner kroner året før.

Det skyldes ifølge direktør Jakob Riis, at der er solgt forretninger fra, som ikke skal være en del af Falcks fremover.

- Samtidig er tre store kontrakter, der blev iværksat forrige år, som altid er dårligere forretningsmæssigt i et opstartsår, begynder at nærmere sig, hvad der har været "casen" for dem.

- Vi begynder også at have færre nedskrivninger på it-systemer, som også prægede i 2019, siger han.

Han tror på, at Falck kan nå et overskud i 2021.

- Vi er meget tæt på. Alene i 2020-tallene bliver der også korrigeret for nogle regnskabstekniske ting omkring valutakurstab. Ser man bort fra det, er vi meget tæt på, siger Jakob Riis.