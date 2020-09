Corona-nedlukning øgede efterspørgsel på kendte Arla-mærker

Over de seks måneder har Arla omsat for 40,3 milliarder kroner, hvilket er omkring halvanden milliard mere end de første seks måneder i 2019.

Trods et første halvår af 2020 præget af coronavirus og nedlukninger som følge heraf har mejerikoncernen Arla haft seks gode måneder - i hvert fald økonomisk.

Det viser koncernens halvårsregnskab.

Ifølge Arla tyder noget på, at det ikke er helt tilfældigt, at koncernens forskellige mejeriprodukter har klaret sig godt i coronatiden.

For mens leveringen til storforbrugere såsom caféer og restauranter faldt i takt med, at de lukkede ned i forskellige lande, så har de enkelte forbrugere i supermarkederne og andre steder vendt sig mod nogle af Arlas mest kendte produkter under krisen.

- Da forbrugere verden over blev tvunget til at blive hjemme, forventede vi, at vores traditionelle mejeriprodukter ville klare sig godt, og det har de bestemt også gjort, siger Arlas topchef, Peter Tuborgh, i en pressemeddelelse til regnskabet.

Det kan ses i form af en vækst i salg af eksempelvis smørmærket Lurpak på næsten 18 procent.