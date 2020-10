Corona har kostet 20 millioner passagerer i danske lufthavne

Københavns Lufthavn tegner sig for langt størstedelen med et fald i passagertallet på 16,67 millioner, og sammen med øvrige danske lufthavne er tallet omkring 20 millioner.

Hos Københavns Lufthavn betegner kommerciel direktør Peter Krogsgaard situationen som en historisk krise.

- Luftfarten i Danmark er i frit fald. Normalt ville vi have 80.000 i lufthavnen om dagen, men tallet er i øjeblikket på 10.000.

- Der er markant færre rejsende i lufthavnen, vi har færre afgange, færre butikker og færre restauranter åbne, siger Peter Krogsgaard.

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet rejser til stort set hele verden med undtagelsen af en håndfuld lande i Europa - herunder Grækenland, Italien og Cypern.

Samtidig er smitten stigende på det meste af kontinentet, og derfor er der udsigt til nogle hårde måneder for flyselskaber og lufthavne.

Det vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, der følger branchen tæt.

- Lufthavnene kigger ind i et mareridtsagtigt efterår. Kunderne ved ikke, hvor de kan rejse hen og hvornår, og det gør, at rejselysten forbliver på et uhyggeligt lavt niveau, siger Jacob Pedersen.

Hos Københavns Lufthavn håber man, at der kan blive indført en ordning for lyntest på tværs af EU-landenes lufthavnene, hvor alle passagerer bliver testet inden afgang.

Det skal få rejselysten op i gear, inden en vaccine på et tidspunkt er klar.

- Alle lande vil gerne have gæster, men ingen vil have smitte, og derfor håber vi, at et testsystem kan være en mulighed, siger Peter Krogsgaard.

Jacob Pedersen fra Sydbank vurderer, at en vaccine er det eneste, der for alvor kan få rejselysten tilbage.

- Men selv hvis vi får en vaccine, skal den først rundt til folk i hele verden, og det sker ikke fra den ene dag til den anden.

- Samtidig kan der være nogle, som er skeptiske ved at blive vaccineret i første omgang, når den allerførste vaccine er klar, siger han.

Han tror, at man skal helt frem til 2024, før rejselysten er tilbage på niveauet før coronaudbruddet.