Corona giver få passagerer hos Norwegian i april

Norwegian fløj med lidt flere passagerer i april end sidste år, selv om der fortsat er meget langt op til niveau inden coronakrisen.

Knap 60.000 passagerer fløj med rejseselskabet, hvilket er cirka 18.000 flere end samme måned sidste år 2020, viser tal fra selskabet.

Det er dog fortsat milevidt fra niveauet, inden corona ramte. I april 2019 var der 3,1 millioner passagerer.

I øjeblikket flyves hovedsagligt kun indenrigsruter i Norge. Der er dog også mulighed for at flyve mellem eksempelvis Oslo og København.

På baggrund af de få ruter er det også begrænset, hvor mange passagerer der er plads til at flyve med.

- Pandemien og rejserestriktionerne fortsætter med at påvirke driften, selv om passagertrafikken stiger i forhold til sidste år, siger koncernchef Jacob Schram i en kommentar til tallene.

Han mener, at fortudsætningerne er til stede for, at trafikken gradvist kan øges, nu hvor grænserne i Europa genåbnes.

Norwegian er som resten af rejsebranchen blevet hårdt ramt af restriktionerne for at inddæmme coronasmitten.

Det har medført tomme lufthavne og sendt branchen - og ikke mindst Norwegian - ud i stiv modvind.

Allerede inden virusudbruddet var det norske selskab tynget af høj gæld, og 2020 blev et sandt rædselsår.

Her blev facit et underskud på 17 milliarder kroner. Første kvartal 2021 endte med et underskud på knap 900 millioner kroner.

Det har sendt Norwegian ud i en overlevelseskamp, som dog ser ud til snart at være en realitet.

For få uger siden blev selskabets redningsplan godkendt, og nu skal der hentes penge hos investorerne til den slunkne kasse.

En række af de helt store investorer i Norwegian har dog allerede tilkendegivet, at de er klar til at spytte penge i.

Koncernchef Jacob Schram har tidligere sagt, at han forventer, at arbejdet med at hente pengene er afsluttet omkring 26. maj.

Ender Norwegian med at blive reddet, bliver det dog et noget andet selskab, som genopstår af asken.

Blandt andet langdistanceruterne bliver droppet. Fokus bliver i stedet på ruter i Norden og Europa.