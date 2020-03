Corona-frygt giver amerikansk rentehug

- Coronavirussen udgør en risiko for den økonomiske aktivitet og FED monitorerer udviklingen og dens implikationer for de økonomiske udsigter, skriver FED om sin beslutning ifølge AFP.

Finansmarkederne har længe holdt skarpt øje med USA's centralbank - og andre centralbanker for den sags skyld - i håbet om, at den ville træde ind med stimulus oven på de markante aktiefald og den økonomiske opbremsning, coronavirus har udløst.

- For første gang siden finanskrisen vælger den amerikanske centralbank at sænke renten uden for et pengepolitisk møde, skriver chefstrateg i Nykredit Markets Frederik Engholm og fortsætter:

- En stor rentenedsættelse, som dagens, fra den amerikanske centralbank er en hjælpende hånd til de finansielle markeder, og det har i sig selv en positiv effekt på økonomien.

- Men i forhold til de forstyrrelser af den økonomiske aktivitet, som corona forårsager, så er pengepolitiske lempelser, nok ikke det bedste instrument.

Oven på finanskrisen sænkede centralbanken renten fra over fem procent til nul over en kort periode. Fra 2016 er renten hævet igen på grund af den økonomiske bedring.

USA's præsident Donald Trump har dog siden sin tiltræden lagt et tungt politisk pres på centralbanken for at sænke renten og dermed give yderligere støtte til den stærke økonomi.

Han har fornyet det pres i takt med, at coronavirus har sendte aktiemarkederne sydover.

- Vores centralbank tvinger os til at betale højere renter end mange andre, når vi burde betale mindre.

- Hårdt for vores eksportører og putter USA i en dårlig konkurrencesituation. Det skal være omvendt. Burde lempe og skære rente stort, skrev Donald Trump tidligere tirsdag på det sociale medie Twitter.