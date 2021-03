En ny opgave er opstået på grund af corona. Avis har konstant mellem 85-100 biler og varevogne på vejene, der transporterer personale og udstyr mellem landets Covid-19-testcentre og vaccinationssteder, fortæller Andrew Smith, der er landechef for Avis i Danmark og Sverige. Foto: John Guthed Photography/Avis

Corona forandrer vores måde at bruge udlejningsbiler på

Erhverv - 25. marts 2021 kl. 17:05 Af Marianne Due

Coronakrisen har ramt biludlejningsbranchen hårdt men samtidig viser der sig også nye tendenser, som betyder, at Avis oplever vækst på nogle områder. Det fortæller Andrew Smith, der er landechef for Avis i Danmark og Sverige.

-Vi har oplevet en generel nedgang i 2020 på tværs af de 180 lande, som vi opererer i, men i Danmark er det gået lidt bedre. Her ser vi en vækst på 20 procent på de indenlandske opgaver, siger Andrew Smith.

Biler kører varer til døren Forklaringen er blandt andet en større efterspørgsel på varebiler som følge af, at mange danskere handler på nettet og får bragt varer til døren samtidig er længden af lejemål steget fra et gennemsnit på 8,66 dage til 14.84 dage, fordi flere lejer en bil for en måned eller længere tid ad gangen i stedet for kortere perioder.

- En del virksomheder agerer nok i forhold til den usikkerhed som Covid-19 skaber. Vil kunderne fortsat foretrække at få deres varer bragt hjem, eller vil de vende tilbage til butikkerne? Min vurdering er, at det nok bliver lidt af begge dele, men der er stadig stor usikkerhed og derfor foretrækker mange virksomheder at leje en varebil i stedet for at købe selv. Det giver større fleksibiltet, når der er brug for at skalere op eller ned, siger Andrew Smith og tilføjer, at privatpersoner kan have de samme overvejelser i forhold til, om der skal investeres i en ny bil. Hvis man oplever usikkerhed omkring ens job, så foretrækker nogle at leje i stedet for at eje.

En del af beredskabet Et andet behov, der er opstået af coronakrisen, er transport imellem test- og vaccinationscentre rundt omkring i Danmark. I den forbindelse har Avis konstant mellem 85-100 biler og varevogne på vejene, der transporterer personale og udstyr mellem landets Covid-19-testcentre og vaccinationssteder.

Corona har også haft andre konsekvenser. Avis kan selvfølgelig godt mærke, at der kun lander en brøkdel af det tidligere antal fly i Kastrup og derfor står de udenlandske kunder heller ikke i kø ved skranken til udlejningsbilerne. I stedet har danskerne taget lejebilerne til sig som nyt transportmiddel indenlands.

- Mange lejer en bil for at undgå offentlig transport, hvis de skal på tur for at besøge familien eller rundt i Danmark for at holde ferie. Vi ser også at flere og flere dropper bilen helt og så lejer, når de har brug for det. Især unge ønsker ikke at eje en bil selv, siger Andrew Smith.

Overvejer at droppe bilen Avis har faktisk undersøgt om flere kunne finde på at følge den trend, og 43 procent svarer, at de ville droppe deres bil, hvis de havde et godt alternativt.

En tredje tendens der slår igennem på udlejningsmarkedet er, at flere ønsker at køre i miljøvenlige biler. Derfor har Avis investeret i 160 hybrid- og elbiler for at klare efterspørgslen. Kunderne går især efter hybridbilerne, da der stadig er for stor usikkerhed i forhold til, hvor man kan få ladet bilen op. hvis man er på en længere tur, og den usikkerhed spiller også ind hos businesskunderne, der foretrækker de mere konventionelle modeller.

Det skal prøves Til gengæld oplever Avis at mange benytter sig af at leje en hybrid- eller elbil for at prøve den, inden man måske køber en selv.

- Det er en måde at undersøge, om det med el eller hybrid er noget for en. Vi kalder det for »Try before you buy«, siger han.