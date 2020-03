Teknologiinteresserede over hele verden følger med, når Sundar Pichai, der er øverste chef for Googles moderselskab, Alphabet, holder tale på den årlige udviklerkonference. Frygten for coronavirus betyder imidlertid, at årets konference aflyses. (Arkivfoto)

Artiklen: Corona får Google til at aflyse kæmpekonference

Frygten for coronavirus får den amerikanske netgigant Google til at aflyse den årlige udviklerkonference.

En af årets absolut største begivenheder for den amerikanske internetgigant Google er så ubetinget den årlige udviklerkonference Google I/O.

Det er typisk på Google I/O, at de nyeste ændringer til det mobile styresystem Android lanceres. Konferencen er også affyringsrampen for en lang række andre nyheder fra selskabet.

Det gælder for eksempel nyheder om korttjenesten Google Maps, Google Streetview og andre af selskabets softwareløsninger. Også på hardwaresiden er Google I/O centrum for nyheder.

I år bliver der imidlertid ingen fysisk udgave af udviklerkonferencen. Det skyldes bekymring for coronavirus, bekræfter en talsmand for Google i en skriftlig udtalelse til tech-sitet The Verge.

- På grund af bekymring for coronavirus og i overensstemmelse med retningslinjer fra CDC, WHO og andre sundhedsmyndigheder har vi besluttet at aflyse Google I/O-arrangementet på Shoreline Amphitheatre, hedder det i udtalelsen til det amerikanske teknologimedie.

Tech-interesserede fra hele verden følger med, når Google I/O afholdes hvert år.

Størst interesse er der normalt for den livestreamede keynote-tale fra Googles øverste chef, Sundar Pichai. Det er typisk her, at de helt store nyheder lanceres.

Google I/O skulle have været holdt i San Francisco fra den 12. til 14. maj.

De ændringer i Android, som lanceres her, følges med stor interesse fra de udviklere, som laver apps til styresystemet.

Hos Google arbejder man i øjeblikket på en plan for, hvordan app-udviklerne og alle andre interesserede i stedet skal delagtiggøres i de nyeste tiltag.