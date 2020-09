Krisen i kølvandet af coronapandemien har fået ledigheden i Danmark til at stige. (Arkivfoto)

Corona bremsede medarbejderjagten i andet kvartal

Coronakrisen gav et markant fald i antallet af jobopslag i andet kvartal.

Antallet af ledige stillinger i den private sektor faldt med 10.900 fra kvartalet før til 24.600. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge Kristian Skriver, seniorøkonom hos Dansk Erhverv, skyldes faldet, at virksomhederne ikke turde ansætte på grund af krisen.

- Den enorme usikkerhed betød, at mange virksomheder stod og ikke vidste, hvilken virkelighed de stod i om lidt.

- Derfor stoppede de med at lede efter nye medarbejdere, fortæller han.

Værst stod det til i Region Hovedstaden, hvor antallet af ledige stillinger faldet med omtrent 4300 til 10.900.

Kristian Skriver fortæller, at det skyldes, at der i regionen er mange af den type virksomheder, som er blevet særlig hårdt ramt.

- Vi har lufthavnen og turismeindustrien, og det er nogle af de erhverv, som er blevet rigtig hårdt ramt af krisen - og som stadigvæk er det, siger økonomen.

Dagens tal ligger sig i slipstrømmen af andre nøgletal, som har vist, at udbruddet af coronavirus har ramt økonomien særdeles hårdt.

Blandt andet er arbejdsløsheden i Danmark steget, selv om der de seneste par måneder har været fremgang at spore.

Og det tyder da også på bedring, når tallene for ledige stillinger i tredje kvartal kommer, mener Kristian Skriver. Det går nemlig generelt set bedre.

- Vi har de her tidligere indikatorer for udvikling på arbejdsmarkedet, og de viser bedring på denne her side af sommerferien, siger han.

Der kommer dog fortsat til at gå et stykke tid, før økonomien er tilbage på det niveau, der blev set inden krisen.

- Det har længere udsigter, før vi kommer tilbage til det, vi kendte, før coronakrisen ramte - både for Danmark og internationalt.

- Men økonomien kommer naturligvis til at se bedre ud i tredje kvartal end i andet kvartal, hvor krisen ramte allerhårdest, vurderer økonomen.