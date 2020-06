Corona betød ti millioner færre arbejdstimer i første kvartal

Det er Danmarks Statistik, der løbende holder øje med, hvor mange timer der bliver arbejdet i Danmark.

Danmarks Statistik gør opmærksom på, at det kan være svært at gennemskue præcis, hvor stort omfanget af nedlukningen har været, når det gælder arbejdstiden.

Det er der en række årsager til. Blandt andet har Danmarks Statistik været nødt til at lave nogle skøn over, hvor mange timer der er arbejdet blandt offentligt ansatte.

Og for selvstændige har det ikke været muligt at korrigere, hvor mange timer de har arbejdet.

De 10,2 millioner timer svarer til én procent af den mængde arbejdstimer, der blevet leveret i sidste kvartal i fjor.

Derfor overrasker det blandt andre Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer, at faldet ikke er større.

- Med tanke på, at viruskrisen ramte dansk økonomi med lammende styrke i marts, er det ærligt talt overraskende, at faldet i danskernes arbejdstid ikke har været større, skriver han i en analyse af tallene.

- Det er derfor også værd at slå fast, at dagens tal er foreløbige og opgjort med en betydelig usikkerhed.

Før coronakrisen har Danmarks Statistiks opgørelse af arbejdstiden været et nyttigt pejlemærke for, hvor meget arbejde der er i Danmark - sammen med tallene for, hvor mange der er i beskæftigelse.

Men ifølge Dansk Industri har de særlige regneregler for eksempelvis personer på lønkompensation været med til at gøre det lidt uklart, hvor stort faldet i arbejdstid egentlig har været.

- Derudover medregnes personer på lønkompensation med fuld arbejdstid, selv om de ikke har arbejdet, og det er også med til at underdrive udviklingen, skriver vicedirektør i Dansk Industri Steen Nielsen i en analyse af tallene.

Han vurderer, at faldet i arbejdstid ville være tre gange større, hvis tid på lønkompensation ikke blev regnet som arbejde.