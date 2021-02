Coop søger innovative produkter

Coop er gået på jagt efter nye, innovative fødevare til butikkerne. Det sker i form at konkurrencen »Produktprisen 2021«, som afvikles i samarbejde med Danmarks største kokkekonkurrence, Sol over Gudhjem.

- Der er mere end nogensinde brug for, at vi sætter lys på alle de spændende varer, som de mange små fødevareproducenter skaber rundt omkring i det danske land. Grundet Corona er mange af de små producenter pressede og vi ønsker i endnu højere grad at støtte og hylde dem. Vi har år for år set, hvordan interessen vokser og samtidig stiger kreativiteten og kvaliteten. Så vi glæder os til at få mange deltagere fra hele landet med i konkurrencen i år. siger Lokalvare chef i Coop, Hanna Schaldemose.