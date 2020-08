Coop skal finde ny topchef - afløser ventes inden årsskiftet

Der skal findes en ny topchef til selskabet bag dagligvarekæder som Kvickly, Fakta og Super Brugsen.

Administrerende direktør i Coop Peter Høgsted fratræder således sin stilling. Det oplyses i en pressemeddelelse fra Coop.

En afløser ventes at blive fundet inden årets udgang. Indtil da fortsætter Peter Høgsted i sin stilling hos Coop.

Peter Høgsted har været administrerende direktør i Coop siden 2013. Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvorfor han nu stopper i stillingen.

På sin LinkedIn-profil skriver Peter Høgsted dog, at han er overrasket over, at han nu skal stoppe hos Coop.

- Det var uventet! Jeg kan heller ikke sige mig fri for at være en lille smule skuffet - men det er jo en bestyrelsesopgave at vælge den, som de finder bedst egnet til at lede Coop, skriver Peter Høgsted.

I pressemeddelelsen fra Coop roser bestyrelsesformand Lasse Bolander den afgående direktør for at have "skabt en stor transformation af Coop, hvor der under hans ledelse er sat en ny dagsorden i dansk dagligvarehandel".

Ifølge bestyrelsesformanden har de seneste år budt på resultatforbedringer i Coop. At dømme efter årets første otte måneder kommer 2020 også til at være tilfredsstillende, fortæller Lasse Bolander.

Men efter coronakrisen forventer Coop en økonomisk afmatning. Det betyder, at forbrugerne vil være mere tilbageholdende.

- Derfor skal vi forberede os på en fase, hvor effektivisering, omkostningsbesparelser og styrkelse af lavpriskoncepterne bliver afgørende for Coops konkurrencedygtighed.

- Den kommende administrerende direktørs opgave bliver at forstærke fokus på effektiv drift af hele organisationen, af alle kæder og ikke mindst et stærkt samarbejde i hele Coop-familien, siger Lasse Bolander.

Coop er en af de største dagligvarevirksomheder i Danmark.

Foruden Kvickly, Fakta og Super Brugsen står virksomheden også bag kæderne Dagli' Brugsen og Irma.

Coop har mere end 1200 butikker i hele Danmark.