Coop tester nyt butikskoncept 13 steder i landet, som kan bane vejen for en helt ny discountkæde. I første omgang er det 13 Fakta-butikker, der får nyt navn og og logo. (Arkivfoto)

Coop åbner ny discountkæde med nyt navn

Dagligvarekoncernen Coop vil i starten af september ombygge 13 af sine 350 Fakta-butikker under et nyt navn og logo - Coop 365.

Det skriver erhvervsmediet Finans.dk. Der er tale om et nyt discountkoncept, som på sigt kan bane vejen for en helt ny kæde hos Coop.

Koncerndirektør Jens Visholm fortæller til Finans.dk, at Coop 365 - der vil have grønne farver i logoet - er en test af et nyt butiksformat, som placerer sig mellem discountbutikker og supermarkeder.

- De 13 testbutikker får eksempelvis 600-700 flere varer på hylderne end normalt kendes i discount.

- De næste måneder skal vi have kundernes reaktioner i de byer, hvor butikkerne er. Derefter er vi klar til at vurdere grundlaget for fremtidens lavpris supermarked, siger Jens Visholm til Finans.dk.

Coops tiltag er et forsøg på at hale ind på de andre konkurrenter inden for discount - herunder Netto, Rema 1000 og Lidl, som har åbnet butikker de seneste år, mens Fakta omvendt har lukket butikker.

De nye butikker kommer til at sprede sig ud over hele landet. Der vil være tre i Odense, to i Frederikshavn og en i Viby ved Aarhus, Aalborg, Vejle, Solrød, Frederiksberg, København, Vordingborg og Tølløse.

I starten af næste år vil Coop beslutte, hvorvidt flere af de 350 Fakta-butikker eller andre af koncernens butikker skal omdannes til Coop 365.