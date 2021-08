Se billedserie Comwell er tre år i træk blevet kåret til Danmarks mest bæredygtige hotelkæde. De oplever, at både det offentlige og det private erhvervsliv stiller krav om bæredygtighed, når der skal findes steder til møder og konferencer. Foto: Comwell

Comwell: Sådan bliver møder og konferencer bæredygtige

Erhverv - 16. august 2021 kl. 06:54 Kontakt redaktionen

De seneste tre år i træk er Comwell blevet kåret til Danmarks mest bæredygtige hotelkæde ved uddelingen af den internationale pris Sustainable Brand Index Award.

Det er belønningen for en indsats, som kæden tog hul på for seks år siden, hvor der vel at mærke var langt mindre fokus på området, end der er i dag.

- Vi oplever en langt større bevidsthed omkring bæredygtighed hos vores gæster, men vi ser det også på møde- og konferencemarkedet. Det offentlige stiller krav om det i deres udbud, men mange private virksomheder går også op i det, fordi de selv arbejder med bæredygtighed og derfor har forventninger om det, når de skal holde møder og konferencer, siger Mai-Britt Jensen, bæredygtighedsansvarlig og HR-chef i Comwell.

Tag selv en blok Umiddelbart kan det måske være svært at forestille sig, hvordan møder og konferencer kan gøres bæredygtige, men der er faktisk mange knapper, der kan skrues på.

Et godt eksempel er de obligatoriske notesblokke, som ligger til fri afbenyttelse i langt de fleste mødelokaler.

- Blokkene er selvfølgelig af genbrugspapir, men før blev de delt ud til alle, og så tegnede man kruseduller på et par sider, hvorefter resten af blokken blev smidt ud bagefter. Nu har vi gjort det sådan, at man selv skal tage en blok, hvis man har brug for den, siger Mai-Britt Jensen.

Hotelbranchen har ikke det bedste ry, når det kommer til madspild, så det er et andet område, Comwell har arbejdet meget med siden 2015.

- Vi anvender lokale råvarer i sæson og som udgangspunkt fra Danmark. Desuden bruger vi mindre fade i buffeten, så der ikke bliver for meget mad til overs, men sørger hele tiden for at fylde op. Vi laver også chips ud af grøntsagsskræller, men folk skal selvfølgelig stadig føle, at de får noget lækkert at spise, siger Mai-Britt Jensen.

Den svære balance Madspildet var det første, Comwell kiggede på, da kæden besluttede sig for at blive mere bæredygtig. Udfordringen var at sikre, at gæsterne på den ene side ikke følte, at der manglede noget, samtidig med at man skulle væk fra at kassere store mængder mad, der ikke blev spist.

- Derfra spredte det sig som ringe i vandet. Hoteller er en ressourcetung branche. For eksempel skifter vi linned på sengene hver dag, men så er vi nødt til at se på, hvilke leverandører vi bruger, og om vi kan blive mere bæredygtige på det område. Gæsterne skal stadig føle sig forkælede, mens vi skal føle os ansvarlige, siger Mai-Britt Jensen.

Det hjælper selvfølgelig, at gæsterne selv er blevet mere »grønne« med tiden og for eksempel er vant til at sortere affald hjemmefra, så de ikke ser det som noget større problem, når de også bliver bedt om at gøre det på hotellet.

- Vi kan godt mærke, at den almindelige forbruger tænker mere og mere over, at det skal være bæredygtigt. Vi oplever også, at der bliver spurgt til det i vores restauranter, og det bliver også bemærket, at vi samarbejder med Ecooking om vores gæsteartikler, for dem kender folk i forvejen, siger hun.

Alt hænger sammen Den største lærdom, Comwell har gjort, er, at alt er forbundet og griber ind i hinanden, og at det ikke altid er lige let at finde frem til den mest bæredygtige løsning.

- Det er jo ikke alt, der er økologisk, der også er bæredygtigt, så det hele er ikke sort/hvidt. Er det bedre at have noget, der er dyrket konventionelt i Danmark end at hente noget, der er dyrket økologisk i udlandet, men som skal transporteres hertil? Vi har lært, at alt har afledte effekter, og at vi nok aldrig bliver færdige, for der kommer hele tiden nye informationer og data, så vi bliver hele tiden klogere. I sidste ende handler det om at træffe bevidste valg og komme væk fra tanken om, »hvad kan lille jeg gøre?« For hvis vi alle gør lidt, har det også en effekt, siger Mai-Britt Jensen.