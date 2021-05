Coloplast oplever sjælden tilbagegang i salget

Det viser regnskabet fra Coloplast, der sælger produkter inden for sundhedspleje - herunder bandager, stomiposer og katetre.

Årsagen til tilbagegangen er valutakurser, hvor både den amerikanske dollar og argentinske peso er faldet i værdi over for kronen. Det betyder, at der kommer færre penge i kassen, når der veksles til kroner.

Når man tager valutakurser ud af regnestykket, er Coloplasts salg steget med to procent, hvilket er en del under, hvad selskabet historisk er vokset.

Coloplast er ellers en virksomhed, som er vokset uafbrudt gennem en lang årrække.

Coloplast skriver i regnskabet, at de økonomiske resultater i andet kvartal skal ses i lyset af, at regnskabet sidste år var påvirket af, at kunderne købte ekstra stort ind i begyndelsen af coronaudbruddet. Det har ikke gentaget sig i år.

Samtidig er Coloplast ramt af, at der er kommer færre nye patienter til behandling i Europa på grund af coronaudbruddet.

Det har blandt andet ramt salget af stomiprodukter, da mange hospitaler kun har foretaget de allermest nødvendige behandlinger, mens de øvrige er blevet udskudt.

Det har især ramt i Storbritannien, som er det vigtigste marked for Coloplast.

Selv om omsætningen er faldet, er overskuddet hos Coloplast steget.

Det skyldes delvist, at Coloplast forsikrer sig mod en udsving i valutakurser, og derfor er der kommet finansielle indtægter i kassen.

I andet kvartal er Coloplasts overskud øget med seks procent til 1,48 milliarder kroner.

For hele året forventer Coloplast, at omsætningen stiger med 4-5 procent. Efter halvdelen af regnskabsåret har væksten været på 0 procent.