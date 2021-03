Hele den udvidede af palette af robotudstyr indgår i undervisningsforløbet. Her ses to elever med en UR robot, som den ene af dem styrer ved hjælp af en touch pad, der minder om en iPad. Foto: Technicon

Cobots i klasseværelset

Erhverv - 29. marts 2021 kl. 06:38 Kontakt redaktionen

På Rynkevangen i Kalundborg hører Processkolen hjemme. Her uddanner man blandt andet industri- og procesoperatører. For skolen handler det om at følge med den teknologiske puls. Og den banker hurtigere og tydeligere.

Uddannelsernes indhold skal matche det teknologiske niveau, som elever og kursister oplever på arbejdsmarkedet. Derfor købte Processkolen i august 2019 en såkaldt »UR5«-robot - cobot - fra Universal Robots. Målet var at styrke teknologiforståelsen og gøre både lærere, elever og kursister fortrolige med cobots.

Cobot hedder cobot, fordi de forener CO-workers med ro-BOTS. Til forskel fra konventionelle industrirobotter kræver UR cobots nemlig ikke sikkerhedsafskærmning. Tilsvarende er brugerfladen meget intuitiv og muligheder for at anvende cobots til mange forskellige opgaver stor.

Det gør cobots til en vaskeægte schweizerkniv, som hurtigt kan indgå i mange uddannelsessammenhænge, hvor pladsen er trang, anvendelsesmulighederne mange og læringsbehovet stort. Uddannelseschef Leif Dam Pedersen uddyber, at det netop er den række attraktive fordele, der ligger til grund for, at Processkolen nu køber yderligere cobots hjem:

- Cobots vinder frem alle steder. Brugervenligheden, sikkerheden, kompaktheden og især den høje fleksibilitet gør, at det ikke er et spørgsmål, OM flere danske produktionsvirksomheder vil tage cobots til sig. Det er et spørgsmål om, hvornår de gør det. Som uddannelsesinstitution skal vi selvsagt være med på den brugervenlige teknologibølge, hvor samspillet mellem udstyr og medarbejder bliver tættere og tættere.

Kan håndtere alle emner Som også Universal Robot udspringer danske OnRobot af robotmiljøet i Odense. OnRobot er specialiseret i at give »hænder« - såkaldte »gribere« - til robotter. Med OnRobots mange løsninger er det nemt at håndtere stort set ethvert produkt. Dermed har Processkolen nu en komplet løsning, der supplerer den UR5 cobot, der blev installeret i 2019. Hele den udvidede pallette af robotudstyr indgår nu i undervisningsforløbet. I dette tilfælde sker det med en avanceret og brugervenlig vakuum-sugekopløsning som supplement til de OnRobot-gribere, skolen i forvejen havde.

I løbet af to-tre dage lærer eleverne eksempelvis at udføre konkrete opgaver ved blandt andet at programmere og skifte gribere på UR armene. Herefter testes elevernes evne af i skolens produktionsmiljø, så forhåndsskabet og fortroligheden bliver så stor som muligt før elevernes start i virksomhedspraktik.

Skoleelever får lys i øjnene Som led i brobygningsforløb og uddannelsesafklaringsforløb får Processkolen årligt besøg af 8. klasses elever fra de lokale folkeskoler. Også i den forbindelse spiller de brugervenlige robotter en afgørende rolle.

- At vi kan vise, at der også er robotteknologi i vores uddannelser, øger folkeskoleelevernes interesse for viften af erhvervsfaglige uddannelser, vi kan tilbyde. Især overraskes eleverne over, hvor hurtigt og nemt det er at programmere og udføre komplekse opgaver, siger Leif Dam Pedersen,

Han fremhæver, at det konstant voksende antal gribere og softewareudvikling konstant udvider cobots funktionalitet. Der er stort set ingen grænser for, hvad en UR kan håndtere med den rette applikation. Gribe, dispensere, flytte, skrue og så videre.