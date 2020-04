Metroen i København har oplevet en stor stigning i passagerantallet, efter at Cityringen er åbnet. (Arkivfoto)

Cityringen har givet stor passagervækst i Københavns metro

78,8 millioner passagerer kørte med metro i 2019. Det kastede over en milliard kroner af sig i takstindtægter.

Åbningen af den nye metrolinje - også kendt som Cityringen - har givet mange flere passagerer i metrotrafikken.

Det viser årsregnskabet fra Metroselskabet, der står bag metroen i København.

I alt 78,8 millioner passagerer rejste sidste år med metroen. Det er en stigning på cirka 22 procent i forhold til året før.

De mange passagerer betyder, at Metroselskabet for første gang nogensinde har haft takstindtægter for mere end en milliard kroner.

På baggrund af de større indtægter har Metroselskabet fået et overskud på 436 millioner kroner før af- og nedskrivninger.

Det er tilfredsstillende, siger Henrik Plougmann Olsen, administrerende direktør i Metroselskabet.

- De penge kommer vores passagerer til gavn.

- For driftsoverskuddet betyder, at vi har flere penge til vedligeholdelse af eksisterende metrolinjer, kapacitetsudvidelser samt til nye anlægsaktiviteter, siger Henrik Plougmann Olsen i en kommentar til regnskabet.

Byggeriet af Cityringen startede i København i sommeren 2011.

Det omfangsrige arbejde var ikke uden problemer. Klager om støjgener og rapporter om sulteløn til udenlandske arbejdere prægede mange af de historier, der blev skrevet om metrolinjen.

Metrolinjen nåede også at blive forsinket på grund af klager og forskellige uforudsete problemer.

Oprindeligt var planen, at byggeriet ville have været færdigt i januar 2019. Men sådan gik det ikke, da Cityringen først åbnede i september 2019.

Cityringen er for nylig blevet suppleret af Nordhavnslinjen. Den har dog ikke været brugt i det forventede omfang på grund af coronasituationen.

Metrolinjerne bliver i 2024 suppleret yderligere af Sydhavnslinjen.