Se billedserie Cirkelpigen af Aage Sikker Hansen er en klassiker og sælger altid. Det fortæller David Ree, som er indehaver af trykkeriet Permild og Rosengreen.

Cirkelpigen er stadig et hit

Erhverv - 26. august 2021 kl. 12:56 Af Britt Nielsen - Foto: Jørgen C. Jørgensen

Da Aage Sikker Hansen i juni 1955 havde tegnet Cirkelpigen færdig, var det Permild og Rosengreen, som trykte det nu kendte motiv.

- Hun sælger hele tiden. Vi har stadig rettighederne til Cirkelpigen til papir, fortæller David Ree, som i dag er indehaver af Permild og Rosengreen.

Trykkeriet blev etableret som stentrykkeri i 1947. Navne som Aage Sikker Hansen og Asger Jorn var blandt kunstnerne, som besøgte trykkeriet og lavede originale stentryk.

Først lå Permild og Rosengreen i Valby i værkstedsbyen, men flyttede senere til Grundtvigsvej på Frederiksberg.

I 2018 købte David Ree Permild og Rosengreen. Han havde lært virksomheden at kende i 2008 og kendte den rigtig godt, og mange kunder kendte også ham.

- Det passede helt godt. På dette tidspunkt var den allerede en plakatvirksomhed, fortæller David Ree, som er uddannet grafiker og bor i Roskilde med sin hustru Lisbeth Ree, der også er involveret i virksomheden.

Permild og Rosengreen havde et fjernlager i Værløse, men parret valgte at samle det hele i Roskilde. Det blev i første omgang på Langebjergvænget, men den 1. april i år flyttede virksomheden ind på Navervej.

I 2018 havde Permild og Rosengreen 6-700 motiver i sortimentet, men siden er det blevet udvidet til 1400-1500 motiver.

- Vi forsøger så vidt muligt at holde fast i historien, men også have en moderne virksomhed, siger David Ree og forklarer, at de gerne vil have både klassikere og helt ny kunst.

Han sidder i virksomhedens køkken og fortæller historien om Permild og Rosengreen. Næsten for at understrege hans pointe hænger der fem store forskellige billeder på væggen. Der er både Cirkelpigen og blandt andet et meget grafisk Bauhaus-billede.

Billederne er trykt på akustikplader, der er lavet af genbrugsmaterialer, via en samarbejdspartner. David Ree forklarer, at der var en rungen i køkkenet, men billederne hjælper.

Miljøbevidst med print I produktionsrummet står de store printere.

- Som det er nu, er print bedre og hurtigere end tryk. En af fordelene ved print er også, at det er ens farve hver gang, fortæller David Ree og forklarer, at fordi de kan printe rimelig hurtigt, behøver de ikke have et lager på samme måde som tidligere.

- Det er derfor billigere og mere miljøbevidst, siger David Ree og oplyser, at de kan printe plakater, der er 110 centimeter bredde og så bare derudaf i længden.

Permild og Rosengreen samarbejder med flere museer, som de leverer plakater til. Derudover er trykkeriet også leverandør af plakater til blandt andre Tivoli og Louisiana.

Der er i alt otte ansatte i Permild og Rosengreen. Målet er at blive på Naversvej i mange år, da produktionsområdet er stort nok til udvidelser.

Her er der også et rammeværksted, så Permild og Rosengreen kan lave en samlet løsning for kunderne.

På første sal ligger showroomet. Selv om det meste bliver solgt via en web-butik, kan kunderne også kigge forbi og bladre i det store udvalg af plakater.

Særlige originale tryk David Ree viser tryk fra Clot Bramsen og Georges. Et trykkeri, der lå i Paris og havde dansk islæt.

- Bramsen var helt sikkert dansk, siger David Ree og fortæller, at trykkeriet var af den gamle historie, hvor kunstnere har siddet og malet på sten og trykt derfra.

Trykkeriet Clot Bramsen og Georges er lukket nu, og indimellem lykkes det Permild og Rosengreen at få fingrene i nogle af de sidste originale tryk derfra.

Permild og Rosengreen har også samarbejdsaftaler med andre virksomheder, så de kan have plakater i sortimentet, som de ikke selv har rettigheder til.

Rettigheder er noget, man laver aftaler om med nulevende kunstnere, eller køber, hvis kunsteren ikke lever længere.

- Vi får stadig forespørgsler fra hele verden om tilladelser til at trykke bestemte kunstnere, fortæller David Ree og oplyser, at her i august åbner de en butik på Frederiksberg.