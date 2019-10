Se billedserie Drømmen om egen kakao­plantage blev opfyldt. I dag har Tina Jacobsen Wilstrup skøde på to plantager i Colombia med bønner, der bliver til chokoladedrømme i hendes værksted i Holbæk og i Frederiksberg Chokolade i København. Privatfoto

Chokotina fik egen kakaoplantage

Erhverv - 24. oktober 2019 kl. 06:55 Af Margit Pedersen

At plante kakaotræer i 30 graders varme i egen kakao- plantage er lykken for en chokolatier. Kakaobønner er det bedste i verden ifølge Chokotina alias Tina Jacobsen Wilstrup, der sammen med sin ven og gamle mestersvend Brødsnedkeren Thomas Jørgensen i Humlebæk har købt to plantager i Colombia.

Hun overtog Frederiksberg Chokolade i København i 1996. og siden har chokolade været hendes verden. Her og på chokoladeværkstedet i Holbæk gør hun manges chokoladedrømme til virkelighed.

Hendes egen drøm blev til virkelighed i et lidt af- sides område i Colombias Choco-provins med skøde på to plantager, én med gamle træer og én til nye træer med sorter nøje udvalgt af hende selv.

Plantagen er et paradis - Jeg kunne fælde de gamle træer og plante nye, men den gamle plantage er et paradis med sorter helt ukendte for mig. Det er min krydderhave med bønner, der smager meget anderledes end dem, vi kender herhjemme, forklarer Tina Jacobsen Wilstrup.

Hun er med fra bunden og med til at bevare sorter, og hun ved, der ikke bliver brugt børnearbejde og sprøjtemidler. Alt arbejde foregår med håndkraft, hun har ansat to tidligere kakaobønder, far og søn, der bor med deres familier i plantagen med kakaotræer, bananpalmer, avocado og passionsfrugt, som de kan sælge på det lokale marked.

Tag desserten først Private synes, det er spændende. I branchen møder hun kolleger, som synes, det er underligt, når man ikke kan tjene penge på det og det i et land med historier om narkokrige og narkokarteller. Hun har til nu dog kun mødt glade mennesker i et fredeligt og smukt område.

- Jeg synes, man skal gøre noget skørt en gang imellem og ikke for at tjene penge, bemærker Tina Jacobsen Wilstrup.

For livet er uforudsigeligt - tag desserten først, skriver hun i sin bog »Kærlighed og respekt« om Frederiksberg Chokolade og sit liv med chokolade.

Otte operationer og 31 kemoture Hendes livssyn er, at livet skal leves her og nu. Det var det også før et kræftforløb med otte operationer og 31 kemobehandlinger.

- Mit personale har set mig i alle stadier og tilstande. Som selvstændig kan man ikke holde fri længe, konstaterer Tina Jacobsen Wilstrup.

Når hun arbejdede, var der heller ikke tid til at tænke så meget.

- Mens jeg var syg, sagde Thomas (Jørgensen), at når du er rask, køber vi den kakaoplantage, du altid har drømt om. Vi tog til Colombia, og det blev til to plantager.

Køb et kakaotræ Skrækscenariet er mangel på chokolade, når gamle kakaoplantager nedlægges til fordel for mere indbringende kaffeplantager.

Nye kakaoplantager plantes til med hybridsorter med stort udbytte, men uden mange smagsnuancer. Det sker ikke i hendes plantager. Hun køber og planter forskellige sorter og hæger om de gamle træer.

I september var hun igen i Colombia for at købe og plante kakaotræer og høste til julechokoladen. Nogle af de nye planter er købt af private, som nu har et foto af og et nummer på et eller flere af deres træer. Til jul henter de en æske chokolade, og om tre år er der chokolade af egen avl.

Ture til plantagen - Jeg vil gerne arrangere ture til plantagen, hvor folk kan være med til at plante deres træ, høste, vises rundt, smage, se fermenteringen og få en speciel oplevelse.

Spring er hendes råd til alle, som overvejer at kaste sig ud i et eventyr. Det første spring er sværest, derefter kommer nye muligheder.

Hun tog det første store spring, da hun hørte om en lille butik og pladask faldt for Frederiksberg Chokolade fra 1923.

Banken bakker op Det lykkedes at finde en bank, der ville låne penge til en 24-årig uddannet konditor uden erfaring som selvstændig.

Det var grænseoverskridende, hun var usikker, men lyst til at lege og eksperimentere, lære og udvikle sig sammen med gode råd fra tålmodige stamkunder hjalp på vej.

Hun har holdt fast i flere af søstrene Ellen Ernsts og Inger Elgstrøms opskrifter, som de to stiftere af Frederiksberg Chokolade udviklede. Nogle har fået et tvist, og hun har et stort udvalg af egne opskrifter. For at få plads til sin hjemmelavede is blev en nabobutik inddraget, hun har egne bistader for at få honning til chokoladen og har haft butikker i Asnæs og Holbæk.

- Jeg har engagerede medarbejdere, og vi er en lille virksomhed. Det gør os omstillingsparate, vi kan eksperimentere, prøve og gøre om. Jeg elsker mit liv med chokolade og er heldig at kunne leve af at være et legebarn, understreger Tina Jacobsen Wilstrup.