Se billedserie Som COO, chief operation officer, har en af virksomhedens stiftere Martin Glensbjerg det overordnede ansvar for produktionen, kvaliteten og udviklingen af nye produkter hos Chemometec. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Chemometecs kunder er i god form Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chemometecs kunder er i god form

Erhverv - 26. august 2021 kl. 12:16 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Sidste års vinder af Nordsjællands Erhvervspris, virksomheden Chemometec i Allerød, har det godt. På trods af coronaårets udfordringer med hjemsendte medarbejdere og lukkede samfund, så vækster virksomheden stadig, for kunderne ude på verdensmarkedet i form af analyselaboriatorier har haft travlt.

Sådan lyder statusmeldingen fra en af virksomhedens stiftere COO Martin Glensbjerg her et år efter, at Chemometec modtog Nordsjællands Erhvervspris. Som COO, chief operation officer, har han det overordnede ansvar for produktionen, kvaliteten og udviklingen af nye produkter.

FAKTA ChemoMetec A/S, Allerød

Producerer instrumenter til automatisk celletælling og dertil hørende forbrugsvarer samt yder kundeservice og -support.

147 medarbejdere

97 procent af omsætningen går til eksport

Primære markeder: USA, England, Tyskland, Frankrig og Kina.

Stiftet i 1997 af Frans Ravn, Börkur Arnvidarson og Martin Glensbjerg (COO)

Flyttede til Allerød i 2001

Børsnoteret i 2006

Nøgletal fra årsrapport 2019/2020:

Omsætning: 214 mio. kr

Resultat efter skat: 59 mio. kr

Vækst 22 procent

Markedsværdi: 5,5 mia. kr.

Forventning til 2020/2021:

Omsætning: 281 mio. kr.

Driftsresultat: 135 mio. kr. - Det går godt. Vi har haft vores at kæmpe med ligesom alle andre i relation til Covid 19, men når vi ser på tallene, så er det gået rigtig godt alligevel, selv om verden har været lukket ned, siger han.

Fra Allerød til hele verden Chemometec ligger på Gydevang i Allerøds industrikvarter og, det er her virksomhedens produkter, kaldet »NucleoCounter«, bliver til og begynder deres rejse ud på verdensmarkedet. NucleoCounterne er instrumenter, der kan tælle og analysere celler, og de samles fra bunden i bygningerne på Gydevang ved hjælp af produktionslinjer, robotter og medarbejderne.

- Vi har koordineret, så produktionen kunne køre, selv om alle ikke har været på arbejde på en gang, ved at udvide arbejdsdagen, og vores kunder har tilsyneladende været i god form og fortsat deres aktiviteter, så den største udfordring har været den Covid-19-usikkerhed, der har ligget som en dyne over os alle. Nu tror vi på, at vaccinerne sejrer, og vi kan se lyset, så vi er klar til kamp, siger Martin Glensbjerg.

Vandt erhvervspris For et år siden blev Chemometec indstillet til Nordsjællands Erhvervspris. Prisen, som Nordea og Frederiksborg Amts Avis står bag, gives til virksomheder eller personer, der har skabt markante resultater ved at have øget antallet af medarbejdere lokalt, gennemført en markant forretnings- eller markedsudvikling, øget indtjeningen og lønsomheden eller har bidraget væsentligt til nye erhvervsaktiviteter i lokalområdet.

- Chemometec har udviklet sig til et fyrtårn inden for sit felt med en pæn andel af verdensmarkedet og dermed bevist, at det er muligt at gøre sig gældende internationalt og samtidig holde fast i sine rødder i Allerød, hvor det meste af virksomheden producerer og udvikler. Der er ansat flere medarbejdere i Allerød i det forgangne regnskabsår. Det er virkelig flot og det fortjener anerkendelse, sagde chefredaktør Palle Høj ved afsløringen.

Seneste melding fra Chemometec om forventningerne til 2020/21 er en omsætning på 281 mio. kroner og et forventet bruttooverskud på 135 mio. kroner.

Stolthed og god branding Erhvervsprisen består blandt andet af et unik kunstværk, som nu står så alle bliver mindet om prisen hver dag på vej i kantinen.

- Sådan en pris giver selvforståelse, der har betydning. Medarbejderne synes også, at de har en andel og er stolte, så vi er meget glade for og stolte af, at vi blev valgt uden at vi vidste, at vi var inde i billedet, siger Martin Glensbjerg.

Erhvervsprisen har også betydet, at der kommer flere ansøgninger fra lokalområdet, når der er ledige job hos Chemometec.

- Den lokale opmærksomhed er øget betydeligt. Før var der få, som kendte os, men når vi nu søger nye folk til produktionen, så kender ansøgerne os oftere, og det betyder, at vi henter nye medarbejdere tæt på, så det har været god branding, siger produktionsdirektøren.

Endnu et år med vækst Og flere har faktisk fået job på virksomheden det seneste år. Antallet af ansatte globalt er vokset med 40, så det samlede antal nu er oppe på 147 medarbejdere.

- Det er 6.-7. år i træk, at omsætningen i snit vokser med cirka 30 procent, og vi er jo ikke en softwarevirksomhed, der bare lige kan producere nogle flere programmer, men en industrivirksomhed, der arbejder med produkter, processer og funktioner, så de færreste er måske klar over, hvor mange kræfter og ressourcer det koster at skalere op. Når man vokser, så belaster man det gitter, som en virksomhed består af. Det skal kunne følge med, udvide og tilpasse sig, så vi er klar til et nyt vækstår, siger Martin Glensbjerg.

Nye produkter på vej Chemometec offentliggør sit regnskab for 2020/2021 i umidten af september og forventer desuden at kunne lancere de nye produkter, der er omtalt i virksomhedens kvartalsrapport med udgangen af året. Og når det gælder uddelingen af Nordsjællands Erhvervspris 2021, så håber Martin Glensbjerg at prisen bliver inden for kommunegrænsen.

- I Allerødområdet er der adskillige virksomheder, som bør indstilles, siger han og peger på radarvirksomheden Weibel Scientific, der dog allerede fik prisen i 2015.

Nordsjællands Erhvervspris Frederiksborg Amts Avis og Nordea søger kandidater til Nordsjællands Erhvervspris 2021.

Prisen gives til virksomheder eller personer, der har skabt markante resultater gennem en årrække eller det seneste år.

Følgende kriterier skal opfyldes:

Forbedret beskæftigelsen i lokalområdet

Gennemført en markant forretnings- eller markedsudvikling

Øget indtjeningen og lønsomheden

Bidraget væsentligt til nye erhvervsaktiviteter i lokalområdet

Kandidater til prisen kan indstilles til Nordea, Erhvervscenter Sjælland Nord, Slotsgade 44, 3400 Hillerød - eller på mail til erhvervskundedirektør Jan Nielsen på j.n@nordea.dk. Ansøgningsfristen er 9. oktober 2021.

Indstillingen skal være motiveret og indeholde en kort beskrivelse af, hvorfor virksomheden er en god kandidat.

Sidste års vinder var virksomheden Chemometec i Allerød, der producerer celletællere til medicinalindustrien.

Vinderen af Nordsjællands Erhvervspris 2021 afsløres til november.

- Chemometec har udviklet sig til et fyrtårn inden for sit felt med en pæn andel af verdensmarkedet og dermed bevist, at det er muligt at gøre sig gældende internationalt og samtidig holde fast i sine rødder i Allerød, hvor det meste af virksomheden producerer og udvikler. Der er ansat flere medarbejdere i Allerød i det forgangne regnskabsår. Det er virkelig flot og det fortjener anerkendelse, sagde chefredaktør Palle Høj ved afsløringen af Nordsjællands Erhvervspris sidste år. Foto: Kenn Thomsen