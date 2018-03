Cheføkonom: Ro på - Trumps toldvarsel er symbolpolitik

- Det leverer han med det her, men på en måde, som ikke for alvor vil sætte en kæp i hjulet på det globale økonomiske opsving, hvis ikke det bliver meget mere end det her, siger han.

Det skyldes, at toldmurene indtil videre kun er på udvalgte produkter og lande og derfor ikke rammer så dramatisk, som de kunne have gjort.

- Som vi ser det, sigter det især mod indenrigspolitiske point, forklarer Jacob Graven.

Torsdag varslede den amerikanske præsident, Donald Trump, told på kinesiske varer på op til 60 milliarder dollar, hvorpå Kina reagerede med en plan om straftold på tre milliarder dollar.

Børserne i USA og Asien fulgte op med "forfærdelse" og indeksfald på mere end to procent.

Selv om de første skridt på vejen mod en handelskrig er taget, mener Jacob Graven ikke, det vil dræbe opsvinget, såfremt toldmurene ikke bliver større.

- Foreløbig er de toldmure, der er blevet bygget, ikke dramatisk store. Bliver det ikke meget værre end det, der er lagt op til nu, bliver det ikke noget, som vil slå det globale økonomiske opsving ihjel, siger han.

Selv om det kan være første skridt på vejen mod en handelskrig, mener Jacob Graven dog ikke, at den almindelige dansker skal ligge søvnløs over frygten herfor.

- Der er uro på de finansielle markeder lige her og nu, men det er bestemt ikke givet, at handelskrigen udvikler sig så dramatisk, at den får stor negativ betydning for dansk økonomi og almindelige danskere, siger han.