Cheføkonom: ECB's rentesænkning er et skrig om hjælp

- Man vil gerne have, at de lande, der har overskuddet, sætter gang i de offentlige investeringer, måske sætter skatterne ned eller øger det offentlige forbrug for på den måde at få sat gang i økonomien i euroområdet, siger han.

Den Europæiske Centralbank (ECB) har sænket renten i håb om at få hjælp fra lande i eurozonen til at få gang i økonomien.

Den lavere rente skal gøre det mere attraktivt for landene at forbruge, hvilket skal sætte gang i de økonomiske hjul. Og det skal hjælpe ECB med at nå sit mål om en inflation på to procent, hvilket er et godt stykke væk.

Usikkerhed som følge af brexit og handelskrigen mellem USA og Kina har ifølge cheføkonomen forplantet sig i den økonomiske aktivitet i euroområdet.

Derfor håber ECB, at den lavere rente kan få finanspolitikken i landene i omdrejninger. Ifølge Helge J. Pedersen er ECB's rentesænkning en slags "skrig om hjælp" til finanspolitikken.

Finanspolitik er den del af den økonomiske politik, der handler som statens indtægter og udgifter. Det er alt fra skat til udgifter til velfærd. Finanspolitikken er som hovedregel styret direkte af et lands parlament.

Ifølge ECB's leder, Mario Draghi, "bør regeringer med et finansielt råderum handle på en effektiv og rettidig måde". Her tænker han blandt andet på Tyskland.

- Man retter blikket mod det helt store overskudsland for tiden - Tyskland. Og der håber man på, at der kommer en finanspolitisk pakke. Det er noget, man snakker om blandt de tyske politikere i dag.

- Tyskland har brug for en grøn omstilling af økonomien, så man håber på et bidrag derfra til at sætte gang i væksten i euroområdet, siger Helge J. Pedersen.

Det er ikke uden grund, at lande i eurozonen har været tilbageholdende med de offentlige investeringer. Det skyldes, at der er skrappe regler for, hvor stort et budgetunderskud - og hvor stor en gæld - et land må have.

Eksempelvis har Italien forsøgt at sætte gang i hjulene via finanspolitikken, men det har ifølge cheføkonomen ikke kunnet lade sig gøre på grund af EU-reglerne.