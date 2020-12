Se billedserie Direktør Steen Søndergaard sammen med medstifter og COO Martin Glensbjerg foran ChemoMetec A/S hovekvarter i Allerød.

Celletællerne fra Allerød indtager verdensmarkedet

ChemoMetec A/S fra Allerød er årets vinder af Nordsjællands Erhvervspris. Baggrunden er en imponerende vækstrejse.

Erhverv - 07. december 2020 kl. 15:06 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

Tallene fortæller den gode historie. I løbet af de seneste fem år er omsætningen steget fra 85 til 214 millioner. Overskudsgraden er øget fra 26,5 til 43,3 procent. Antallet af medarbejdere er vokset fra 46 til 102, og børskursen for virksomhedens aktier er steget fra 33,8 til 315. ChemoMetec A/S er en vækstsucces og skriver sig nu også ind i rækken af modtagere af Nordsjællands Erhvervspris.

Den gode historie bag tallene og anerkendelsen findes også inde bag murene i hovedkvarteret i Allerøds industrikvarter. Det er her virksomhedens produkter, kaldet "NucleoCounter", bliver til og begynder deres rejse ud på verdensmarkedet.

- Vi har bevaret vores position i 25 år, fordi vi er blevet ved med at øve os på det, som vi er gode til. Derfor er vi verdensledende med den her teknik, som vi hele tiden forædler med nye produkter og tiltag, siger direktør Steen Søndergaard.

FAKTA ChemoMetec A/S, Allerød

Producerer instrumenter til automatisk celletælling og dertil hørende forbrugsvarer samt yder kundeservice og -support.

102 medarbejdere, heraf 74 i Allerød

97 procent af omsætningen går til eksport

Primære markeder: USA, Frankrig, Holland, England, Tyskland og Kina.

Stiftet i 1996 af Frans Ravn, Börkur Arnvidarson og Martin Glensbjerg (COO)

Flyttede til Allerød i 2001

Børsnoteret i 2006

Nøgletal fra årsrapport 2019/2020:

Omsætning: 214 mio. kr

Resultat efter skat: 59 mio. kr

Vækst 22 procent

Markedsværdi: 7,5 mia. kr.

Forventning til 2020/2021:

Omsætning: 240-250 mio. kr.

Driftsresultat: 100-105 mio. kr. Tæller og analyserer NucleoCounterne er instrumenter, der kan tælle og analysere celler, og de samles fra bunden i bygningerne på Gydevang ved hjælp af produktionslinjer, robotter og ikke mindst mennesker.

- Vi har været dømt ude mange gange, men hvis du har et godt produkt og behandler dine kunder godt, så går resten af sig selv, siger COO og en af ChemoMetecs tre stiftere, Martin Glensbjerg.

Kunder i hele verden ChemoMetecs kunder er Life Science-virksomheder over hele verden, der bruger instrumenterne, både i forbindelse med behandling af leukæmi og når der skal udvikles og kontrolleres ny medicin. En NucleoCounter kan også bruges i landbrugssektoren til kvalitetskontrol af dyresæd og i fødevarebranchen til at kvalitetssikre øl og mælk, men den største aftager er lifescience, hvor 97 procent af denne del af produktionen i Allerød går til eksport med USA som det vigtigste marked.

Mennesker og maskiner Martin Glensbjerg og Steen Søndergaard viser rundt på hovedkvarteret, hvor med arbejderne er ved at møde ind. Der falder friske bemærkninger til kollegerne ved montagebordene om at »se ud som om I arbejder«, mens fotografen tager sine billeder. I et par andre lokaler er produktionslinjerne, hvor rytmiske lyde fra trykluftpumper er en del af baggrundsmusikken, og hvor fotografen bliver bedt om at tage sine billeder fra afstand, for linjernes opbygning er en del af fabrikshemmelighederne. Både mennesker og maskiner er i gang hele døgnet for at klare efterspørgslen på ChemoMetecs produkter.

International Virksomheden har i dag salgskontor i New York og åbner snart et i San Diego. Derudover er der internationale salgs- og supportmedarbejdere i Frankrig, Holland, England, Tyskland og Kina. Salgsteamet på kontoret i Allerød tæller også mange forskellige nationaliteter, så der kan tales på de sprog, der er brug for ligesom mange andre forskellige uddannelser og kompetencer er repræsenteret i virksomheden. I udviklingsafdelingen arbejder der biologer, ingeniører, matematikere og software-udviklere.

ChemoMetec producerer instrumenter, der bruges til celletælling og -analyse primært i medicinalvirksomheder. Foto: Allan Nørregaard

- De danske medarbejdere er vanvittig dygtige og opfindsomme, men de kan også være nogle primadonnaer det ene øjeblik for så at smide en genial ide på bordet det næste, siger Martin Glensbjerg, der sammen med direktøren tror på værdien af at have en afdeling, hvor der arbejdes med nye ideer og innovation.

Innovation kræver tid - Du kan ikke planlægge innovation, men du kan skabe rammerne for den. Det er en tilstand. Vi tillader et sandkassemiljø med specialister, der hele tiden forædler vores produkter, men miljøet skal der værnes om, og det skal der arbejdes for hver dag, siger Steen Søndergaard.

- Når du har en afdeling med en »tænkehat« på, så tager det ofte mange år at blive opfindsomme sammen, men det kan lykkes, når du lader folk få tid til at gøre tingene ordenligt, selv om du selv kan blive frustreret over, at det tager så lang tid, og at der samtidig skal være erkendelse af, at vi ikke har al tid i hele verden, siger Martin Glensbjerg.

Instrumenterne hedder »NucleoCounter«. De kan tælle cellerne i en celleprøve i en væske i løbet af 30 sekunder. En proces, der ellers tager seks-syv manuelle trin. Foto: Allan Nørregaard

FAKTA Chemometecs celletællere bruges blandt andet i forbindelse med den behandling, der kaldes celleterapi.

Celleterapi bruges blandt andet til behandling af kræft.

Sundhedsguiden.dk forklarer, at »...en immun celle bliver taget fra patientens blod og modificeres, hvorefter denne celle igen indsættes i patientens blod. Disse immune celler kan derefter finde kroppens syge celler og angribe dem.« Et lille laboratorium En vigtig del af forretningsplanen for ChemoMetec er ikke kun at fremstille de instrumenter, der med stor præcision og sikkerhed kan tælle eller analysere celler, men også de engangskassetter, der som en avanceret pipette bruges til at suge væsken fra den celleprøve op, der skal tælles eller analyseres nærmere. De farvestoffer eller kemikalier, der er nødvendige for analysen er indlejret i kassetten, som sættes ind i NucleoCounteren og efter kort tid, et halv minut, kan resultaterne aflæses på computeren. Den løsning erstatter seks-syv manuelle processer i et laboratorium og er dermed med til at minimere risikoen for menneskelige fejl.

- Engangskassetten er vores lille laboratorium, der giver op mod 40 procent af vores indtægter, fortæller Martin Glensbjerg.

Engangskassetterne, der bruges i celletællerne, udgør en væsentlig del af ChemoMetecs omsætning. Foto: Allan Nørregaard

Produktionen hos ChemoMetec kører i tre-holdsskift og selv om årsregnskabets nøgletal imponerer, så kunne de have været endnu bedre, hvis ikke Covid-19 havde lukket mange af kundernes arbejdspladser ned. Det tager også noget længere tid at få den gode kontakt til nye kunder, der skal udvide markederne endnu mere, fordi det ikke er muligt at rejse ud og møde dem personligt, fortæller Steen Søndergaard. Men forventningerne til resultaterne for 2020-2021 er dog ambitiøse trods den aktuelle situation. I virksomhedens årsregnskab forventes en omsætning på 240-250 mio. kroner og et drifsresultat på 100-105 mio. kroner.

En af produktionslinjerne, der fremstiller og pakker engangskassetterne. Produktionslinjen kan lave 1800 kassetter i timen. Foto: Allan Nørregaard

En stor skaleringsopgave - Vi står midt i en stor skaleringsopgave, og selv om verden både internt og eksternt er blevet mere virtuel, så vil vi gerne være tæt på vores kunder, siger direktøren.

- Udfordringen som virksomhed er at blive ved med at forfølge det, som vi troede på fra starten. Vi er en celletællingsvirksomhed, og vi skal ikke sælge andre laboratorieting, for vi skal fortsat være lønsomme, tilføjer Martin Glensbjerg.

Og den strategi virker. Markedet for ChemoMetecs produkter er vokset med fem procent, men virksomheden er vækstet med 22 procent.

- En del af vores omsætning er salg til eksisterende kunder. Det er der, du får 12 til eksamen, når kunderne handler med dig igen og igen, siger Steen Søndergaard.

På hovedkvarteret i Allerød produceres celletællere og forbrugsvarer i tre-holdsskift af maskiner, robotter og mennesker. Foto: Allan Nørregaard

