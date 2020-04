Carlsbergs salg tager milliarddyk under coronakrise

Samlet endte salget på 12,9 milliarder kroner. Det viser salgstal fra det danske bryggeri, der sælger øl i store dele af verden. Carlsberg venter et endnu større fald i andet kvartal.

- Vores forretninger på alle markeder påvirkes i større eller mindre grad, siger Carlsbergs administrerende direktør, Cees 't Hart, i en kommentar til regnskabet.

- Mens vi begynder at se tegn på bedring på vores største marked, Kina, og de første tegn på, at regeringer forsigtigt ophæver restriktionerne på nogle vesteuropæiske markeder, er andre markeder fortsat lukket ned, siger han.

Tilbagegangen har været størst i Asien, men også Carlsbergs hjemmebane i Vesteuropa er gået markant tilbage.

Til gengæld har Carlsberg formået at løfte salget i regionen Østeuropa, hvor særligt Kasakhstan har vist bedre takter.

Der har også været fremgang i Hviderusland, som er et af de få lande, der ikke har indført restriktioner for at inddæmme coronavirusset.