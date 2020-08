Carlsberg tjener milliarder trods lavere salg under corona

De seneste måneders nedlukning af barer og diverse arrangementer har kostet omsætning for den danske bryggerikoncern Carlsberg.

Den tabte omsætning har dog ikke afholdt Carlsberg fra at tjene milliarder af kroner i første halvdel af 2020. Det viser halvårsregnskabet torsdag.

I perioden er omsætningen faldet med 13 procent til 28,8 milliarder kroner.

Faldet skyldes især de restriktioner, som har lukket udskænkningssteder og festivaler under det globale coronaudbrud.

Bag omsætningsfaldet ligger en nedgang i stort set alle bryggeriets mærker. Kun ølmærket 1664 Blanc er vokset i løbet af halvåret.

På trods af den faldende omsætning har Carlsberg tjent 2,9 milliarder kroner i årets første seks måneder. Det er dog syv procent lavere end året før.

Selv om Carlsberg stadig har milliardoverskud, så nævner selskabet, at det vil se på sine strukturer, processer og udgifter, så de passer med niveauet på den anden siden af coronaudbruddet.

Bryggeriet nævner ikke konkrete tiltag eller fyringer.

- Alle vores markeder er i større eller mindre grad blevet påvirket af covid-19-pandemien.

- For at afbøde virkningen af faldende mængder og svagere salg af billige øl har vi styrket vores fokus på omkostninger, penge og likviditet, siger Cees 't Hart, administrerende direktør i Carlsberg, i en skriftlig kommentar.

Han tilføjer, at fordi selskabets markeder har ændret sig så meget, herunder i form af ændret forbrugeradfærd og et lavere handelsniveau, iværksætter Carlsberg en række tiltag for at tilpasse sin virksomhed.

Kommentaren behøver ikke nødvendigvis tolkes som, at Carlsberg skal skære medarbejdere fra. Det siger Per Fogh, aktieanalytiker i Sydbank, til Ritzau Finans.

Ifølge ham kan Carlsbergs fokus primært handle om at vænne folk til at købe dyrere øl i supermarkederne. Her er der typisk flere penge at tjene, end det er tilfældet på barer og restauranter.