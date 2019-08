Carlsberg sælger flere specialøl og opjusterer

- Vi er tilfredse med, at vores finansielle resultat i årets første seks måneder var stærkt, siger administrerende direktør Cees 't Hart i en skriftlig kommentar.

- Vi havde god organisk vækst i omsætningen, god organisk vækst i volumenerne og en forbedring af overskudsgraden, siger han.

Hos Alm. Brand hæfter aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen sig ved, at Carlsberg er bedre til at lokke forbrugerne til at bruge flere penge på øl.

- Carlsberg bliver ved at med at lykkes med at sælge de lidt dyrere specialøl til kunderne.

- Vi drikker ikke flere øl rundt i verden, så hvis man skal have vækst som bryggeri, så skal man have rykket kunderne over mod de lidt dyrere kvalitetsøl, og det lykkes for Carlsberg.

- De har en flot vækst. Det er ikke en naturlig ting som bryggeri. Man har ikke et VM i fodbold som sidste år og den meget varme sommer, som er vigtigt for ølsal, siger Michael Friis Jørgensen.

Carlsbergs forventninger, der er formuleret for feinschmeckere ud i finanslingo, er nu, at bryggeriet i 2019 leverer en høj encifret vækst i procent i indtjeningen sammenlignet med 2018.

Tidligere var målet en midt encifret vækst i procent.

Opjusteringen har sendt Carlsbergs aktie på rekordkurs på fondsbørsen i København.

Aktien stiger med knap ti procent til 960 kroner, og holder det resten af torsdagen, vil aktien lukke i højeste kurs nogensinde.

Stigningen betyder, at markedsværdien af bryggeriet er øget med omtrent ti milliarder kroner til 114 milliarder kroner.

Carlsberg kommer med sit fulde regnskab for første halvdel af 2019 den 15. august.