Carlsberg får bøde på over 100 millioner i indisk kartelsag

Den danske bryggerikæmpe Carlsberg skal betale omkring 104 millioner kroner i bøde i en indisk kartelsag.

Samtidig har bryggeriet United Breweries, der er ejet af hollandske Heineken, fået en bøde på 647 millioner kroner i samme sag.

Det fremgår af en afgørelse fra den indiske konkurrencemyndighed CCI, der blev offentliggjort fredag.

Bryggeriet Sabmiller var også involveret i sagen og med til at starte kartellet, men slipper for at betale noget.

Det skyldes, at AB Inbev, der for nogle år siden købte Sabmiller, gik til konkurrencemyndighederne med sagen, efter at det blev opmærksom på praksissen efter opkøbet.

De tre bryggerier har ifølge CCI haft et ulovligt samarbejde i en række delstater i Indien, hvor de blandt andet aftalte priserne på øl.

Ifølge CCI startede kartelsamarbejdet i 2009 og løb frem til 2018. Carlsberg var ikke med til at danne samarbejdet, men har ifølge CCI været med i perioden fra 2012 og cirka seks år frem.

De tre bryggerier har ifølge CCI fra 2013-2018 brugt brancheforeningen All India Brewers Association (Aiba) som en platform til at aftale priser. Aiba har fået en mindre bøde på lidt over 50.000 kroner.

Carlsberg og United Breweries har også fået en reduktion i bøden, fordi de to bryggerier har samarbejdet med myndighederne i sagen. Det har betydet, at de har fået rabatter på henholdsvis 20 procent og 40 procent.

Ud over bryggerierne har 11 ansatte og chefer fået bøder i sagen.

Det gælder blandt andre Carlsbergs direktør i Indien, Nilesh Patel, som skal betale omkring 150.000 kroner. Tidligere direktør for Carlsberg i Indien Michael Nørgaard Jensen har fået en bøde på omkring 84.000 kroner.

Hos Carlsberg bekræfter man dommen fra den indiske konkurrencemyndighed, og bryggeriet vil nu bruge tid på at gennemgå den med sine advokater.

- Siden vi blev klar over problemet i oktober 2018, har vi samarbejdet med lokale myndigheder for at komme til bunds i sagen.

- Vi har også arbejdet hårdt på at styrke vores interne procedurer og har implementeret talrige aktiviteter for at sikre, at vi altid handler i overensstemmelse med lokal lovgivning såvel som egne interne politikker.

- Vi tager fortsat konkurrencesager meget alvorligt i alle markeder, hvor vi driver forretning.

- Derfor har vi også en omfattende intern politik på dette område i Carlsberg Group, som ligeledes er implementeret i Carlsberg Indien, oplyser Carlsberg i en skriftlig kommentar.