Se billedserie Danny Andersen og Iben Erhardsen prøvede camptravel.dk på Torben Berners opfordring, da alt på Vesterlyng Camping var fuldt booket. De lejede derfor en campingvogn af et ældre ægtepar, som modtog dem, da de ankom. - Det bliver lidt mere personligt. Vi fik en gennemgang af vognen, og de havde efterladt friske blomster og agurker og tomater fra deres drivhus til os, fortæller Iben Erhardsen, der kalder platformen camptravel.dk nem og ukompliceret. Foto: Mie Neel

Campisternes svar på Airbnb skal udbredes

Erhverv - 08. august 2019 kl. 06:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Anna Egeris Karstoft

Foto: Mie Neel

Efter bare fem minutter i Torben Berners kontor på Vesterlyng Camping har indehaverens telefonen nået at ringe to gange.

Her i slutningen af juli måned kører højsæsonen for fulde drøn, og Torben Berner fortæller, at han desværre ofte må afvise folk, der ringer, fordi alt er fuldt booket på hans campingplads, der ligger i Nordvestsjælland.

Det var blandt andet baggrunden for, at han, for mere end tre år siden, fik ideen til at lancere deleplatformen camptravel.dk, der hjælper campister med at leje sig ind i en fast campingvogn, der alligevel står tom på en campingplads.

- Jeg blev træt af, at telefonen ringede hele tiden, og jeg måtte sige nej til folk, fordi jeg ikke havde mere ledigt, og jeg kunne samtidig se, at der stod nogle super fine vogne ledige, siger Torben Berner, der har mange fastliggere på sin campingplads, der ikke selv er i deres campingvogn hele sæsonen.

I 2016 lancerede Torben Berner derfor virksomheden camptravel.dk sammen med sin daværende partner Lars Hansen, som tidligere har været direktør i Topcamp.

I dag er 50 campingpladser over hele landet medlem af platformen, hvor der i skrivende stund er mulighed for at leje sig ind 57 steder i hele landet.

Torben Berner kalder platformen for et win-win-win koncept, da det både gavner campingpladserne, ejerne og udlejerne.

Ejerne tjener penge på at udleje deres campingvogne, som alligevel står tomme, udlejerne får en ferie på en campingplads, og campingpladserne får en bedre indtjening, da gæsterne, udover at leje sig ind i en campingvogn, også betaler et gebyr til campingpladsen per overnatning. Derudover er de ekstra gæster med til at øge campingpladsens samlede indtægter.

- Jeg får flere folk, der spiser i min café, køber morgenbrød, deltager i aktiviteter, og som måske får gæster imens, de er her, siger Torben Berner.

Virksomheden camptravel.dk får desuden et gebyr hver gang, der foretages en udlejning. 12 procent af udlejerens pris og tre procent af ejerens indtægter.

Indtil videre er Torben Berner dog ikke blevet rig på sit iværksættereventyr.

- Selve camptravel, som det er nu, er ikke en overskudsforretning, og det forventer jeg heller ikke, det bliver inden for det næste år, siger han. Men med de 15 campingvogne, som Torben Berner lejer ud på Vesterlyng Camping via camptravel.dk, har han været i stand til at øge campingpladsens bundlinje mærkbart på grund af de ekstra gæster.

I øjeblikket arbejder han på at finde en ny partner, der kan stå for virksomhedens kommunikation, og som kan fungere som en sparringspartner. Samarbejdet med Lars Hansen sluttede sidste år, da de to havde forskellige meninger om, hvilken vej, de skulle gå.

- Jeg så gerne, at vi både fik ekspanderet i Danmark og Europa, men der skal laves nogle investeringer, for at det kan lykkes, siger han og tilføjer, at han ved at afprøve konceptet på sin egen campingplads i hvert fald har fundet ud af, at platformen fungerer, og at brugerne har taget godt imod den.