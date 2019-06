Se billedserie - Vi skal ud at snakke med landsbyer, foreninger og fællesskaber og spørge om, hvad de går og foretager sig, og om vi må være med, siger leder af Café Ingeborg Anne Woergaard Mikkelsen. Her står hun sammen med Peter Cordsen ved sidste års julefrokost. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Café Ingeborg skal på hjul

Erhverv - 06. juni 2019 kl. 06:22 Af Hans-Henrik Lærke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fortsat masser af meningfulde job at skabe, fællesskaber at opdyrke og samfundsinklusion at bidrage til. Café Ingeborg har i sine otte leveår været arbejdsplads for masser af særlige medarbejdere, der trodser fysiske eller psykiske udfordringer. I stedet for at blive parkeret i lang afstand fra arbejdsmarkedet, bliver jobbet tilpasset evner og ønsker. Køkkenarbejde, cafédrift eller bilvask - mulighederne for værdifuld beskæftigelse er mange, og snart bliver de flere.

- Nu er der blevet luft i visionsbanken. Caféen skal på hjul, så vi kan komme ud, siger Anne Woergaard Mikkelsen, der er daglig leder af Café Ingeborg.

Mere ud? Tja, Café Ingeborgs aktiviteter breder sig i forvejen over otte matrikler, men lykkes det at anskaffe en food-truck (stor varevogn med køkken, red.) er vejen banet for at blive mobil.

- Da vi lavede Café Ingeborg, var der folk fra Ringsteds opland, som ringede. De ville høre, om de ikke kunne være med, fortæller Anne Woergaard Mikkelsen.

Sloganet er nemlig: »Mødestedet for byens pensionister«, men hvad så med dem, der ikke har bopæl i kommunens hovedby? De kan forhåbentlig snart se frem til at få besøg af caféen, der har køkken på Ringsted Kommunes største plejecenter, Knud Lavard Center.

En unavngiven, men velvillig fond, har vist interesse i at støtte økonomisk, så idéerne kan bliver realiseret.

Formålet er ikke at overtage, men at samskabe.

- Vi skal ud at snakke med landsbyer, foreninger og fællesskaber og spørge om, hvad de går og foretager sig, og om vi må være med. Måske kan vi have glæde af hinanden, siger den daglige leder, der grundet vokseværket snart får en højre hånd med en aparte jobbeskrivelse.

- Jeg skal være struktureret, så de andre kan være ustrukturerede, lyder det kækt fra Oline Sohrbeck-Nøhr, som 1. juli er ny proces- og projektleder.

- Jeg har taget jobbet, fordi Café Ingeborg er SÅ godt et projekt. Der bliver lavet meningsfuld beskæftigelse, og deres værdier gennemsyrer organisationen. Det vil jeg være en del af. Jeg skal være med til at skabe noget. Det er et innovativ arbejde, jeg får, fortæller hun med et stort smil.

Allerede dét giver hende gode forudsætninger for at passe ind i miljøet, hvor medarbejderne typisk smiler over hele fem-øren.

