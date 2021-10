Butikker vil have godt med varer op til jul trods flaskehalse

Et pres på den globale forsyningskæde kan mærkes i de danske butikker, hvor der kan være forsinkelser på at få enkelte varer hjem.

- Der, hvor vi mærker det mest, er, når lastbilerne ret sent fortæller os, at de alligevel ikke kommer med de varer, som de skulle.

- Det gør så, at kunderne desværre lige den pågældende dag kan opleve lidt tomme hylder hos os, siger Peter Langskov.

Der er flere årsager til det øjeblikkelige pres på forsyningskæden.

Den altoverskyggende forklaring er coronapandemien, som har fået forbrugere til i større grad at handle varer frem for at rejse eller tage på restaurant.

- Presset på de globale forsyningskæder er forstærket meget af corona, siger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank og følger af internationale forhold.

På grund af situationen har endnu flere varer skullet fragtes rundt i verden, og til tider har det ikke været til at følge med efterspørgslen for de virksomheder, der lever af at transportere varerne.

Oveni det kommer, at der flere steder i verden er en mangel på lastbilchauffører.

At det ikke er lige så let at hente varer hjem, som det før har været, kan også mærkes i Jysk. Det fortæller Rune Pedersen, kommunikationsdirektør i Jysk.

Ifølge ham nyder butikskæden dog godt af, at lagrene er fyldt godt op, og der stadig kommer godt med varer hjem til butikkerne.

- Der kan så være enkelte produkter, som er en lille smule forsinkede.

- Men generelt ser vi ind i både nu og også op mod julehandlen, at vi har rimelig mange varer til kunderne, siger Rune Pedersen.

Også Ikea er fortrøstningsfuld ved at have et stort sortiment at kunne tilbyde kunderne op til julehandlen.

- Vi gør mange forskellige ting. Globalt set arbejder vi med jernbanen fra Asien til Europa, og vi prøver at lease containerskibe og købe tomme containere.

- Så jeg forventer, at vi kommer til at have et super bredt sortiment til vores kunder, når de kommer op til jul, siger Peter Langskov.

Selv om der nok skal være varer nok til at kunne putte under juletræet, så kan der være en idé i ikke at vente for længe med at få handlet, vurderer Jacob Pedersen fra Sydbank.

Han spår også, at presset på forsyningskæden vil vare ind i næste år.

- Jeg har svært ved at se, at det her pres på forsyningskæderne sådan rigtig aftager, før vi er et godt stykke inde i 2022.

- Så i forhold til julegavehandlen så er det nok en god idé at få skrevet ønskesedlerne i god tid i år, fordi der vil blive pres på at få nogle varer til Europa, siger Jacob Pedersen.