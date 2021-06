Butikker har glædet sig i månedsvis: Krav om mundbind droppes

Det er et resultat af den aftale, som et bredt politisk flertal blev enige om torsdag i sidste uge. Aftalen er en del af den gradvise genåbning af Danmark i forlængelse af coronapandemien.

Når butikkerne rundt om i Danmark mandag slår dørene op for deres kunder, er det ikke længere et krav at skulle bære mundbind eller visir.

I supermarkedskoncernen Coop, der blandt andet står bag SuperBrugsen-, Fakta- og Kvickly-butikkerne, har man længe gået og glædet sig til at kunne sige farvel til kravet om brug af mundbind eller visir.

- Det er en dag, vi har glædet os til lige siden august, hvor mundbindene blev indført. Det bliver så dejligt at få smilet tilbage i butikkerne, siger Lars Aarup, kommunikations- og analysechef i Coop.

- Det har været utrolig træls for de ansatte og for vores kunder, som har været generet af at gå med mundbind inde i butikkerne. Så det er med stor lettelse, at vi lægger mundbindene til side og begynder at smile til hinanden igen.

Også i fagforeningen HK Handel, der blandt andet repræsenterer de butiksansatte, er der glæde over, at det ikke længere er et krav at bære mundbind eller visir.

Skulle der være butiksansatte, som alligevel ønsker at fortsætte med at bruge enten mundbind eller visir, så er HK Handel sikker på, at de nok skal få lov til det.

- Det, der er vigtigt at huske på, er, at man ophæver et krav om mundbind. Man iværksætter jo ikke et forbud mod mundbind eller visir i butikkerne, siger Per Tønnesen, formand for HK Handel.

- Så jeg er sikker på, at skulle der være medarbejdere, der fortsat ønsker at bruge et af værnemidlerne, så løser man det lokalt. Det har man kunnet klare hidtil under pandemien, og det er jeg fuld af fortrøstning over for, at man også kan klare lokalt.

I Coop vil man heller ikke stille sig i vejen for medarbejdere, der foretrækker at fortsætte med at bruge et af værnemidlerne.

- Skulle der være medarbejdere, der af personlige årsager ønsker at bruge mundbind eller visir, så er det selvfølgelig op til den enkelte at gøre det.

- Vores udmelding til de ansatte er, at myndighederne siger, at det ikke længere er nødvendigt, og det glæder vi os over, siger Lars Aarup.

Også supermarkedskoncernen Salling Group, der står bag kæder som Netto, Føtex og Bilka, vil ikke stille sig i vejen for fortsat brug af værnemidler.

- Hvis nogen af kollegerne ønsker at bære mundbind eller visir, er de velkommen til det, ligesom vi også regner med, at nogle kunder fortsat vil bære mundbind efter mandag, skriver Salling Group i en mail.

Mens kravet om brug af mundbind eller visir ophæves i blandt andet Coops og Salling Groups butikker, så kommer butikkerne til at holde fast i flere af de tiltag, der er indført under coronapandemien.

Det vil sige, at butikkerne indtil videre holder fast i eksempelvis standere med håndsprit, afstandsmarkeringer i gulvet og plexiglasplader mellem ekspedient og kunder.