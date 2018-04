Henrik Nikolajsen og Kenneth Hansen har visioner, men der sker ikke nogen revolution, når de overtager hele firmaet Nybolig Erhverv, Jørgen Klode. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

»Business as usual« efter generationsskifte hos erhvervsmægler

Erhverv - 12. april 2018 kl. 16:30 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har været planlagt i et par år, og derfor kommer der ikke til at ske de store ændringer, når de to hidtidige partnere Henrik Nikolajsen (47 år) og Kenneth Hansen (34 år) overtager den sidste del af Nybolig Erhverv, Jørgen Klode, når Jørgen Klode nu går på pension.

- Som sagt, så bliver det »Business-as-usual«, siger Henrik Nikolajsen. Selvfølgelig vil der ske små-justeringer, nyt ejerskab, nye visioner, men denne plan har jo været et par år undervejs, så Kenneth og jeg har brugt tiden, fra vi planlagde generationsskiftet i foråret 2016 til at sætte vores præg på forretningen. Det er samme team, 22 medarbejdere, fordelt på de tre afdelinger i Roskilde, Næstved og Slagelse, og de fortsætter alle, samtidig med, at vi har fastansat to barselsvikarer.

Henrik Nikolajsen og Kenneth Hansen har henholdsvis 17 og 13 års erfaring med erhvervsejendomme, og selvom Nybolig Erhverv er Danmarks største erhvervskæde, med afdelinger spredt over hele landet, så kender de to partnere vigtigheden af også at være lokale.

