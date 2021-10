Se billedserie Sebastian Salinas Frødin lavede oprindeligt Bullerbox-logoet i et stykke linolum og brugte det til at stemple kasserne. »Dengang havde vi ikke råd til fine dyre kasser med logo«. Her sidder han med sin medarbejders hund, Frank. Han har selv en fransk bulldog, der hedder Fie. Foto: Kim Rasmussen

Bullerbox' medlemmer er firbenede og forkælede

Erhverv - 21. oktober 2021 kl. 12:41

Af Freja Czajkowski Foto: Kim Rasmussen

Brune papkasser med logoet »Bullerbox« står stablet fra gulv til loft i det meste af underetagen af et stort hvidt hus i Taastrup. Da avisens reporter går indenfor, er Frank den første, der vil hilses på. Frank, den franske bulldog. Derefter kommer stifter af virksomheden Bullerbox, Sebastian Salinas Frødin. Men det er egentlig også meget passende. For hos Bullerbox er det hunden, som er 100 procent i fokus.

Bullerbox er en såkaldt goodiebox til hunde. Måske bedst oversat til en månedlig forkælelseskasse til menneskets bedste ven. Så hver måned sender 33-årige Sebastian Salinas Frødin og hans medarbejdere pakker ud fyldt med godbidder og legetøj til de firbenede medlemmer. Og hver måned modtager han billeder og videoer af de ekstatiske modtagere.

- Hundene stikker hele hovedet ned i kassen, udvælger godbidder og er så over alle bjerge. Det er en sand lykkerus, siger han og fortsætter:

- Der er hundeejere, som fortæller, at efter de er begyndt at modtage Bullerbox, tror hundene, at alle pakker er til dem. Der var en kunde, hvis hund åbnede alle julegaver et år.

Idéen til Bullerbox opstod for seks år siden. Et vennepar, som havde en webshop med hunde- og katteting, kom ind imellem med gaver til Fie, Sebastians Salinas Frødins hund. Ting, som han normalt ikke selv ville have købt, men som Fie blev rigtig glad for.

- Abonnementbokse var meget oppe i tiden dengang, så vi tænkte: Det skal vi lave til hunde, siger Sebastian Salinas Frødin.

Hans folkeskoleven, Mich Klarskou Jensen startede omkring samme tid et abonnement for katte, kaldet Felinebox. Da Sebastian Salinas Frødins virksomhed havde vokset ud af hjemmet, delte de lager, og endte med at hjælpe hinanden med alt. I dag har de slået de to virksomheder sammen, så de nu producerer forkælelseskasser til både katte og hunde. Det er dog Bullerbox, de har satset mest på. Og det er der en helt særlig grund til.

- Katteejere elsker deres katte lige så meget, som hundeejere elsker deres hunde. Katten er bare ikke lige så meget oppe og køre over at modtage en boks, som en hund er, siger han.

Hunden er familie På tre år har Bullerbox vækstet med 300 procent - både når det kommer til antal medlemmer og omsætning. Og sidste års coronaned- lukning har også hjulpet på vej.

- Vi har helt tydeligt kunne se, at flere får kæledyr, og flere prioriterer deres kæledyr. Nu siger jeg kæledyr, men vores kunder ser dem mere som familie, siger Sebastian Salinas Frødin og fortsætter:

- Det er hunde, som får lov at komme op i sofaen og sengen. De er på højde med et barn.

Hver Bullerbox levering har sit helt eget tema, som afspejles i godbidder og legetøj. Medlemmerne har tidligere kunne sætte tænderne i for eksempel et popcorn-pivedyr og "movie snack" til biograf-temaet eller et penalhus med mærket "Eastpaw" og teksten "I woof you" til skoletemaet i august. Konceptet har de valgt, for at hundeejerne også kan more sig over indholdet.

- Vi menneskeliggør legetøjet, siger Sebastian Salinas Frødin.

Tæt på 10.000 medlemmer Planlægningen af hvert tema går i gang omkring otte måneder før, den skal sendes. Bullerbox designer og udvikler nemlig selv alt legetøj og godbidder. Det gør også, at man ikke kan købe de produkter, der indgår i abonnementet andre steder. Hver måned modtager Bullerbox tusindvis af svar på spørgeskemaer fra medlemmerne, som de bruger udviklingen.

- Vi bliver klogere og klogere på, hvad hunde kan lide, og hvad de forskellige racer kan lide. Det er en stor fordel, siger stifteren.

Lige nu har Bullerbox tæt på 10.000 medlemmer. De fleste af hundene bor i Danmark, men også firbenede i Sverige, Norge og Finland modtager den månedlige forkælelse. Det tal vil de gerne have op.

- Vi har haft hovedfokus på Danmark. Nu skal vi ud og være internationale. Vi er helt klar til at gå ind i vores vækstfase, så endnu flere kan få Bullerbox, siger Sebastian Salinas Frødin.